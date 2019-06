TEŠKE ŽIVOTNE PRIČE IH POVEZALE I ODVELE DO PRSTENA: Kako je prosečna ekipa Reptorsa osvojila NBA ligu pored MEGA ZVEZDI iz Golden stejta! Za sve je najzaslužniji OVAJ skromni momak koga ćemo osim po igrama, pamtiti i po OSMEHU!

U to vreme, Mark Lenard je radio u perionici u ozloglašenom losanđeleskom kvartu Kompton, žurio je da završi smenu kako bi stigao na trening dan pred utakmicu svog sina, tada perspektivnog mladog igrača "Martin Luter King" srednje škole u Riversajdu, Kalifornija. Nije ni slutio da više nikad neće gledati svoje dete. Imao je samo 43 godine. Ubica koji je u Lenarda seniora ispalio četiri metka nikada nije pronađen.

foto: AP

Ovu užasnu vest mladi Lenard je saznao dok se spremao za utakmicu u školi. Uprkos svemu je izašao na naprket i odigrao meč.

O ovoj tragediji sam Lenard je slabo kada pričao, jer opšte je poznato da je Kavaji veoma tih i povučen momak i da malo voli da govori. Ipak, njegova majka je par puta za medije ispriča kako su zajedno prolazili kroz sve to i kako se jedan od najkompletnijih igrača NBA lige ponašao u tom periodu.

foto: AP

- Moj brat i ja smo bili u kolima, Kavaj je sedeo pozadi i samo je rekao: "Tata mi je mrtav". Zaista nisam videla da ga je to pogodilo u tom trenutku - prisetila se Lenardova majka dana kada su čuli najgore vesti.

Bila joj je čudno da sin tako "hladno" reaguje na smrt oca. Bio je to samo privid, naravno.

- Želela sam da vidim reakciju. Rekla sam mu: "Kavaj, da li si dobro? Da li si Ok?" Mislim da je to držao u sebi. Bila sam malo uplašena. Znate kako je sa mlađima kada izgube oca koji im je bio važna figura u životu. To ih može okrenuti lošim stvarima. Ali Kavaj je uvek bio jak. On je dobro dete. Uvek je želeo da bude bolji i bolji.

foto: AP

Već tada se znalo da će popularni ''Leki'' biti jedan od najboljih u NBA ligi, a o njegovom kvalitetu najlpeše je svojevremeno govorio njegov tadašnji trener Greg Popović sa kojim je do prošle sezone sarađivao u San Antoniju.

"Mislim da će biti zvezda. Kako vreme odmiče, mislim da će biti simbol San Antonija. Na obe strane terena on je zaista poseban igrač. Ono zbog čega sam siguran u sve ovo što pričam je to što vidim koliko on želi da bude najbolji. On želi da bude veliki igrač, zaista veliki. Dolazi ranije na treninge, ostaje najduže, i tako je lako raditi sa njim. Upija sve kao sunđer. Kada shvatite da iza sebe ima samo dve godine koledž košarke bez trening kampa u nekom NBA timu, onda tek vidite da će to ispasti nešto posebno".

foto: AP

Ovako je ''Ludi Srbin'' svojevremno pričao za Lenarda, i vreme je pokazalo da ništa nije pogrešio.

Ono po čemu će zasigurno svi pamtiti ovog košarkaša, osim naravno uspeha, jeste njegov smeh koji je bio tako redak, ali svaki put je oduševljavao sve prisutne na konferencijama za novinare. Ako nam ne verujete, poslušajte i sami.

Ovo nije jedina tragična priča vezana za Reptorse. Poput Lenarda, bez oca je ostao Paskal Siakim. Sjajni igrač koji je postao pravo otkrovenje ove sezone je ostao bez oca kada je imao 20 godina. Leto pre nego što je otišao u NBA ligu otac mu je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

foto: AP

– Taj događaj mi je oblikovao život. Kada god izađem na teren igram za njega. To je sada više od košarke. Nadam se da je ponosan na mene i da me gleda – rekao je Siakim tokom ovog plej -ofa.

Fred Van Vlit je takođe ostao bez oca dok je bio mlad. Porodična tragedija zadesila je i Serža Ibaku. Kao osmogodišnjak je ostao bez majke još dok je živeo u Kongu.

Podsetimo se, košarkaši Toronta prvi put u istoriji postali su šampioni najjače lige sveta.

Trećom pobedom u gostima u finalnoj seriji NBA lige, Toronto Reptorsi stigli su do istorijskog osvajanja titule najboljeg tima sveta, prve za Kanadu, i prve za franšizu u njenoj istoriji!

Bilo je 114:110 u "Orakl Areni" gde je sve "pucalo" od naboja, neizvesnosti i spektakularne košarke, a na vrhuncu drame Kari je promašio trojku osam sekundi pre kraja za preokret, na 111:110 za Reptorse, a Lenard sa tri bacanja potvrdio veliku pobedu svog tima.

Za najkorisnijeg igrača finalne serije drugi put u karijeri proglašen je Kavaj Lenard. Prethodno je MVP bio 2014. u dresu San Antonija.

Toronto je ujedno postao i prvi tim iz Kanade koji je došao do šampionskog prstena, ali i prva ekipa koja je u finalu tri puta u gostima uspela da savlada aktuelnog šampiona lige.

