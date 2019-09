BOGDAN BOGDANOVIĆ UMIRIO NACIJU: Jokić će i dalje igrati za Srbiju!

Najbolji strelac minulog Mundobasketa i zvezda Srbije Bogdan Bogdanović donekle je umirio naciju!



Pritisak je kočnica



Bogdan je odgovorio na pitanje koje u ovom trenutku najviše muči ljubitelje košarke u našoj zemlji - da li će Nikola Jokić, posle svega, i dalje nositi dres „orlova“.



- Mislim da hoće, on voli da se takmiči i voli da igra. Ali ne voli tu medijsku pažnju, to mu smeta, ne voli da priča, jednostavno je takav, morate i vi da ga razumete. Mislim da želi da ostvari rezultat s nacionalnim timom - rekao je Bogdanović za Sport klub.



Što se tiče razočaravajućeg rezultata u Kini, bek Srbije kaže da je možda najveća kočnica bilo breme favorita.



Bolji smo od Španaca



- Nesrećne okolnosti, možda nam ni organizacija nije išla naruku, i sistem takmičenja je bio novo iskustvo. Zatim i pritisak favorita od samog početka, ne znam da li je iko u istoriji košarke bio favorit ispred SAD... Ne mogu da nađem jedan konkretan razlog, ali ni mi nismo zadovoljni rezultatom. Dok pobeđuješ, onda ne osećaš pritisak. Desila se Španija, nadmudrili su nas tu utakmicu, odigrali iskusnije i zrelije. I dalje mislim da kvalitetom nisu bolja ekipa, ali u toj utakmici i na SP dokazali su da su najbolji. Posle tog poraza se desilo ono „i mi možemo da izgubimo“.

Saletova odluka

NEDOSTAJALI SU

KALINIĆ I NEDOVIĆ

foto: Dado Đilas



Posle povrede Dragana Milosavljevića bilo je jasno da Srbiji treba jedan igrač na spoljnim pozicijama. Bogdanović kaže da su, iz ove perspektive, nedostajali Nedović i Kalinić.



- To je trenerova odluka, on je imao svoju viziju, a mi igrači ne možemo to da menjamo i da utičemo na njegov način rada. Sad, posle poraza, oni fale, nedostajali su nam i ovako, ali nezahvalno je sada pričati. Ima i drugih igrača, onih koji su se povredili... Ne treba izdvajati nikoga, a oni koji nisu pozvani ove godine treba da shvate da je to ove godine i da gledaju dalje u budućnost - objasnio je on.