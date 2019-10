SRBI IMAJU JAK LOBI U FIBA: I Hrvati žele turnir za Olimpijske igre

Kako se navodi, Vlada Hrvatske dala je garancije da isplati 2,3 miliona švajcarskih franaka kako bi tamošnji Savez konkurisao za domaćinstvo, prenosi "Večernji list".

Pored Srbije i Hrvatske kandidaturu za ukupno četiri turnira podneće Litvanija, Grčka, Poljska, Kanada i Venecuela, a možda i Rusija i Slovenija.

"Večerni list" dao je i zanimljivu ocenu šansi Srbije za dobijanje turnira drugi put u nizu, nakon što je pred Olimpijske igre u Riju održan u Beogradu.

"S obzirom na to da su 2016. uoči Rija bili domaćini kvalifikacija, teško nam je verovati da bi Srbi mogli opet da dobiju taj turnir. No, oni imaju jak lobi u svetskoj FIBA, pa ni to nije isključeno", navodi taj list.

Hrvati su izabrali grad Split i modernu arenu Spaladijum, otvorenu 2008. godine sa kapacitetom 10.941 mesta.

Kvalifikacioni turniri igraju se od 6. do 12. jula, a FIBA će odluku o domaćinima doneti 15. novembra.

