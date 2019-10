DŽEJMS GIST OBJASNIO ZBOG ČEGA SE VRATIO PONOVO U BEOGRAD: ONI su najzaslužniji što sam se odlučio za Zvezdu! A evo šta mu nedostaje iz Atine (VIDEO)

Gist je svojevremeno nosio dres Partizana i kao igrač crno-belih je osetio šta i koliko znači podrška navijača, pa su upravo oni bili glavni razlog za povratak u Beograd.

- Mislim da je Crvena zvezda bila najbolji izbor za mene jer sam imao opciju da odem u tim koji ima neverovatne navijače. Kad igrate za tim koji ima strava igrače, ali niko ne dolazi to da gleda, onda nema te energije. Zato sam hteo da igram za tim koji ima dobre navijače, ali i hoće da osvaja titule. Osetio sam kao da je dobar trenutak u mojoj karijeri da mogu da doprinesem jer ne bih da igram čisto da bih igrao - rekao je Gist za Eurohups.

Zvezda je u prvom meču ovosezonske Evrolige poražena od ekipe Pantinaikosa za koje je Gist igrao nekoliko sezona.

- Crveno-belo je nešto što sam nosio i pre Panatinaikosa i kada sam došao tu rekli su mi da ovde ne mogu da nosim crveno: većina nas i nema stvari koje su u crvenoj boji. Ali to je jedna od mojih omiljenih boja, pa sam se pitao hoću li nekog uvrediti ako stalno budem dolazio u nečem crvenom - dodao je Gist.

- Zvezda nije jedan od onih timova koje ljudi pogledaju i kažu: ooo to je Zvezda, velika utakmica i moramo da se spremimo. Ali istovremeno je svima jasno da Zvezda može da pobeđuje i to će biti naš najveći plus jer ćemo biti "ispod radara" - objasnio je Gist.

Iz Atine mu nedostaje grčka kuhinja, a jasno se seća i nekih omiljenih momenata iz prestonice Grčke.

- Prva titula u Grčkoj ovde. To je bila prva godina bez Obradovića, deset igrača je otišlo i niko nije očekivao ništa. Trener je bio tu prvi put, stigli smo do plej-ofa u Evroligi, igrali sa Barselonom. Umalo smo stigli do Fajnal fora. Tada je Evroliga bila drugačija i nije svako imao priliku da igra sa svakim. Sada je posebno takmičenje - podsetio se Gist i kao iz topa odgovorio da mu iz Atine nedostaje suvlaki.

Da podsetimo, Crvena zvezda i Panatinaikos su odigrali u četvrtak meč prvog kola Evrolige u OAKA areni i Zvezda je poražena 87:82, a Gist je bio najbolji pojedinac sa 22 poena i sedam skokova, od čega šest ofanzivnih.

Kurir sport / Eurohoops

