KOŠARKAŠI ZVEZDE: Da nastavimo u istom ritmu posle pobede nad Milanom!

"Uvek je teško igrati u ovakvoj ligi utakmicu na gostujućem terenu, i još teže doći do pobede. Odbrana je bila ključni faktor za nas, igrali smo sjajno u tom delu, visoko, čvrsto i nismo im dozvoljavali da dolaze do lakih poena i koševa. Sa tim, i sa takvom timskom igrom u odbrani, i napad je dobro funkcionisao. Velika, važna pobeda za nas, i iskreno se nadam da ćemo da nastavimo u istom ritmu", rekao je Beron u Milanu.

Zvezda je četvrtak uveče bila bolja od Milana i tako je vezala tri pobede u Evroligi.

Ognjen Dobrić je kazao da je odbrana bila ključ.

"Igrali smo čvrsto, morali su da se pomuče za svaki poen. Igrali smo timski, od prvog do poslednjeg, a uz dobru odbranu kada proradi napad možete se nadati dobrom rezultatu. Ovo je vrlo važna pobeda za naše samopouzdanje, liga je ove sezone izuzetno kvalitetna i teška, što se vidi i po rezultatima u dosadašnjem toku takmičenja. Takođe, značiće nam i u nastavku sezone, posebno do kraja ove godine, jer nas nakon utakmica sa FMP-om i Baskonijom u Beogradu, očekuje serija teških i važnih utakmica u oba takmičenja i to mahom na gostujućim terenima", kazao je Dobrić.

On je istakao da Zvezda mora da ide korak po korak.

"Idemo korak po korak, čeka nas važna utakmica u nedelju u ABA ligi, a onda i novi izazov protiv Baskonije. Očekujem da će nas naši navijači podržati prvo u nedelju, a onda i u Areni da pokušamo da nastavimo ovu seriju dobrih rezultata, jer ponavljam, nije lako ni u jednoj utakmici doći do pobede u Evroligi", naveo je Dobrić.

Zvezda će protiv FMP-a u ABA ligi igrati u nedelju od 18.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir