DEJAN RADONJIĆ NAPADA SVOJU ZVEZDU: Prošlo je 7 godina! Biće emotivno

Taj meč Evrolige počinje u 19 sati u "Štark areni".

"Poslednji put vodio sam meč protiv Zvezde pre sedam godina, ali posle toga sam postao njen trener, tako da to nije za komparaciju", rekao je Radonjić za Modno i dodao.

"Naravno da je emotivna situacija, ali trebalo bi imati koncentraciju za 40 minuta utakmice, da odigramo najbolje što možemo. Teško je pričati danas o tome, pričaćemo sutra posle utakmice. Reći ću samo da je to jedna specifična situacija". Radonjić je vodio crveno-bele od aprila 2013. do jula 2017. godine i postao najtrofejniji trener u istoriji kluba. "Zvezda ima dobar, kvalitetan i iskusan tim. Vezali su jako dobre partije u Evroligi, u dobrom su ritmu, nadograđen su tim koji je dobijao jake protivnike, a kada na sve to dodamo i podršku navijača, koja donosi poseban impuls... Biće težak zadatak", dodao je Radonjić.

