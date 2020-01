SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL U ARENI: Prodaja ulaznica za meč Partizana i Bolonje i na dan utakmice!

Kako je danas saopštio Partizan, u prodaji će biti oko 3.000 ulaznica za nivo 400 u Beogradskoj areni. Takodje, zbog ;velikog interesovanja, smanjene su tampon zone izmedju sektora i u prodaju će biti pušteno dodatnih 400 karata za nivo 200.Na dan utakmice karte se mogu kupiti u poslovnici Tiketlajna na Novom Beogradu od 10 do 18 časova i na blagajni Beogradske arene od 16 časova do početka meča.

Trener Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da je tim Virtusa, koji sa klupe predvodi bivši selektor Srbije i legenda Partizana Aleksandar Djordjević - fantastičan.

"Rival je fantastičan. Ima tu mnogo priča Virtus – Partizan: Danilović, Sale (Djordjević)… Najteži rival do sada. Fantastično igraju, imaju najboljeg igrača Evrope, sa Evroligom, ne bez Evrolige. Igraju timski, a u timu imaju dva igrača koja naprave prednost (Marković uz Teodosića). Ja bih dodao i Vimsa, koji je super napadač. Visoki igrači Gambel i Hanter su kompletno drugačiji, ali obojica rade dobar posao za tim. Da kažem ovako: za Božić sa porodicom, a dan posle sa Partizanom. To nam treba", naveo je on.

Kapiten Partizana Novica Veličković rekao je da crno-beli idu na pobedu.

"Oni su jako dobra ekipa, bili su prvi u svojoj grupi, ulaze i u ovu grupu sa takvim ambicijama. Ipak, na našoj strani su Beograd, Arena i 15.000 naših ljudi. Nećemo dati da se iko naigra u Beogradu. Idemo na pobedu, pokazali smo da protiv dobrih ekipa znamo da odigramo dobro", istakao je Veličković.

Utakmica Partizana i Virtusa, u prvom kolu Top 16 faze Evrokupa, igra se u sredu od 20 časova u Beogradskoj areni.

Kurir sport

Kurir