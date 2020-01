CRVENO-BELI GOSTUJU MEGI Šakota: Moramo vrlo ozbiljno da shvatimo ovu utakmicu (FOTO)

"Ova ekipa Mege nije ista od pre tri nedelje kada su došla nova tri igrača i to se vidi po svemu. Ubacuju po 100 poena po utakmici, imali su veliku šansu da pobede i u Ljubljani i u Zadru. Uvek sam imao respekt prema mladim igračima. Moramo vrlo ozbiljno da shvatimo ovu utakmicu jer igramo sa ekipom koja je jako agresivna, igra vrlo brzo i ima mnogo skokova, po čemu su prvi u ligi. Ne treba zaboraviti da su u sistemu jer je isti trener tu već godinama", rekao je Šakota za sajt kluba.

Košarkaši Zvezde igraju u ponedeljak od 17 časova u Hali sportova "Ranko Žeravica" protiv Mege, utakmicu 15. kola ABA lige.

Centar Zvezde Vladimir Štimac rekao je da se Mega pojačala kvalitetnim igračima i da njegova ekipa na predstojeću utakmicu gleda kao na evroligašku.

"Teška utakmica je pred nama, očekuje nas tim koji je po kvalitetu mnogo bolji od trenutnog plasmana na tabeli. Novi igrači su doneli kvalitet, sve utakmice koje su odigrali u prethodnom periodu su im bile na jednu loptu, igraju agresivno, sa mnogo skokova i poena. Mi moramo da odgovorimo na tu agresivnost i da maksimalno angažovano dodjemo do svoje igre i cilja, a to je pobeda u ovom meču na koji gledamo kao da je evroligaški", naveo je on.

U prvom delu sezone u ABA ligi Zvezda je pobedila Megu sa 88:70.

Posle 14 kola u regionalnom takmičenju Zvezda ima osam pobeda, a Mega tri.

