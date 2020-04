KOBI JE KOPIJA LETEĆEG MAJKLA! Kukoč šokirao izjavom: Džordan je ČUDO prirode, Brajant je imao njegov KARAKTER!

"Kobi Brajant je bio klasična kopija Majkla Džordana, a i to ga na jedan način stavlja malo sa strane. Igrali su na istoj poziciji, fizički su bili vrlo slični, a činjenica je kako je Kobi baš kopirao Džordana, a uz to je dobio njegovu psihu. Uskoro izlazi dokumentarni film o Džordanu i u tih deset epizoda ljudi će moći da vide koliko je bilo sličnosti između njih dvojice. Obojica su bili spremni umreti za pobedu i jako su naporno radili i uložili neviđeno puno truda da budu najbolji. Za mene je Majkl Džordan čudo prirode, on bi ponekad spavao svega tri sata, a onda bi na terenu neviđenom energijom dominirao", rekao je Kukoč.

Zanimljivo je da Džordan Kukoča smatra najboljim evropskim košarkašem svih vremena.

"Ako je lagao, dobro je lagao, ha, ha, ha. Šta reći o Džordanu? Radi se o najboljem igraču svih vremena. On je merilo od kojeg sve kreće", istakao je Kukoč."

Kukoč i Džordan su zajedno sa Čikago Bulsima osvojili tri šampionske titule u NBA ligi.

