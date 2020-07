ŽELJKO IZRIBAO BOGDANA: Sa mnom KAFANSKI, a sa Igorom ozbiljno je li? (VIDEO)

Košarkaš Sakramento Kingsa ugostio je najuspešnijeg trenera Evrope u svom improvizovanom kampu za decu.

Srpski košarkaš ove godine održava onlajn kamp putem Instagrama, a na njemu je doveo veliki broj ljudi iz sveta košarke.

Prvo je selektor Srbije i novi trener Fenerbahčea bio sagovornik Bogdanoviću, a posle je usledila prilika za Obradovića, koji je rešio da se opusti i uživa nakon niza stresnih sezona.

Upravo zato je i Bogdan sestri Bojani rekao da će sa Željkom razgovor biti "pomalo kafanski".

- Šta kažeš, sa mnom kafanski? Sa mnom kafanski, a s ovim što ti je trener reprezentacije ozbiljno? Pa sa mnom je lako sada, ha, ha, ha - nasmejao se Obradović, koji je potom govorio o svojoj trenerskoj filozofiji.

- Upornost i želja su najvažniji. Ako neko voli košarku, on je posvećen od jutra do uveče. Ja to svim igračima pričam. Ne znam ni jednom koga sam trenirao da je postao igrač samo na treninzima. Od kad se probudiš, samo misliš o košarci. Ima vremena za druge stvari, ali treba biti posvećen. Znaš i ti, Bogdane, koliko si individualnih treninga odradio, dok su tvoji vršnjaci radili neke druge stvari. Volite košarku i pokažite da volite košarku.

