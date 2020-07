ČEKAJ, JOKIĆ JE MVP KANDIDAT!? Perkins opleo po Srbinu: Prestani, mnogo njih je pre njega! VIDEO

Kendrik Perkins i Maks Kelerman, analitičari ESPN, pričali su u emisiji "First Take" ko je nosilac igre Nagetsa u tekućoj sezoni.

Rasprave je dovela do dva imena - Džemal Marej i Nikola Jokić.

Perkins smatra kako je Marej važniji jer kada on odigra dobro Denver dobija i tek ukoliko on podigne nivo Nagetsi mogu napraviti čudo.

"To nije Jokić već Džamal Mari, momak kojem su dali petogodišnji ugovor vredan 170 miliona dolara. Mari mora da napravi korak napad, zato je i plaćen toliko. Znamo da će Jokić isporučiti 20 poena, 10 skokova i osam asistencija i da izgleda nikad bolje. Za njega ne brinem, ali brinem za Marija. Da li on može da bude 'Robin', da li je u stanju da beleži 30+ poena u plej-ofu. Ne znam da li Mari može sve to, a znam da Jokić može jer je predvodio ekipu u svim kategorijama", rekao je Perkins, a na to se nadovezao Kelerman:

foto: Twiter/DenverNuggets

"Saglasan sam oko svega, ali to sve čini Jokića najvažnijim igračem ovog tima. Džamal Mari ima samo 22 godine i napreduje iz godine u godinu. Nalazi se i na korak do Ol-star učešća. Sa druge strane, Jokić je već dokazani Ol-star i ako bi još napredovao ušao bi u MVP priču", rekao je Kelerman koji smatra da Jokić nije MVP kandidat. "Da je Džamal Mari u poziciji Jokića, a Jokić u poziciji Marija, imali bismo drugačiju konverzaciju. Perk, rekao si će Džamal Mari najvažniji igrač tima jer mora da iskoči, napravi korak unapred, ali na osnovu onoga što smo videli – Jokić je najvažniji igrač ovo tima", dodao je Kelerman.

"Ali Maks, slušaj. Znamo to. I čekaj Jokić je već u MVP priči, da li je u vrhu kandidata, pa nije, ali jeste u priči. Da uzmeš Jokića iz Denvera, ta ekipa bi bila prosečna, ispod plej-of crte. Jokić nije tradicionalni centar, on je generacijski talenat. Može da dribla, šutira trojke... Znamo šta Jokić donosi svako veče, on je konstantan, a i potcenjen je defanzivac. Ali Džamal Mari jedno veče postigne 30 poena, a onda narednih pet beleži 15 u proseku. Zato kažem, da bi Denver imao šansu da se bori za titulu – Džamal Mari mora da napravi koraka napred, zato su ga platili 170 miliona dolara", odgovorio je Perkins.

Kelerman je u zaključku rekao kako Nikola Jokić nije u MVP priči, s čime se Perkins nije saglasan što se videlo i po prevrtanju očima.

"Jokić nije u MVP konverzaciji, prestani. Mogao bih gomilu košarkaša da ti nabrojim. Lebron, Janis, Entoni Dejvis, Harden. Da li želiš da nastavim?".

Kurir sport

Kurir