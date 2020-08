NBA KOMENTATOR UPOTREBIO REČ CRNAC, JAVNOST ŠOKIRANA: Evo koje je njegovo opravdanje!

Foke je odmah posle ovog tvita suspendovan od strane kluba, on se pravda da to nije uradio namerno i da je za sve kriva nepažnja. Međutim, burne reakcije se ne smiruju.

O čemu se tačno radi? Džon je bio oduševljen utakmicom Juta - Denver i u svom komentaru je umesto "Nuggets" napisao "nigger", reč koja vrlo uvredljiva za Afroamerikance. On se pravda da je zapravo u brzini pomešao slova.

- Procenat ubačenih poena na utakmici Džez - crnci (Jazz - Nigger, tako je napisao, prim. aut.), je neverovatan. Marej i Mičel ne staju, kakva utakmica - glasio je Fokeov tvit.

Brzo je uvideo grešku, promenio je reč, ali je već bilo kasno. Tviter se usijao...

- Danas sam napravio strašnu grešku dok sam pisao o meču Denver - Juta. Ne znam kako je došlo do toga, ali nisam imao nameru da napišem tu reč nijednog trenutka. Preuzeimam punu odgovornost za ovo što se desilo. Osećam se loše od trenutka kada se sve to desilo. Zaista mi je žao što se to doodilo i izvinjavam se svima koje sam uvredio - poručio je Foke na svom profilu.

Dodatno objašnjenje dao je u radio-intervjuu za Šarlot observer. Slova "u" i "i", te "t" i "r" na tastaturi tog modela telefona su jedno pored drugog.

- Hteo sam da otkucam što brže da bi moj tvit što pre bio objavljen. Očigledno je da sam pogrešio, nisam pročitao šta sam napisao. Pritisnuo sam "send", a tek onda sam videošta sam uradio. Odmah sam se ispravio, ali bilo je kasno - rekao je on.

Šarlot Hornetsima nije preostalo ništa drugo nego da ga suspenduju i pokrenu istragu o slučaju.

P. G.

Kurir