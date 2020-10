ŠĆEPANOVIĆ PORUČUJE: Svesni smo da nosimo grb koji mnogo vredi i još više obavezuje!

Trener košarkaša Partizana Vlado Šćepanović ocenio je danas da je njegova ekipa u stanju da pobedi Igokeu, ali da, pre svega, mora da poštuje sebe i dres koji nosi da bi joj to uspelo u predstojećoj utakmici u ABA ligi.

"Čeka nas Igokea koja je nakon startnog poraza vezala tri pobede i podigla samopouzdanje pred sutrašnji meč. Sa druge strane, siguran sam da smo u stanju da dodjemo do pobede. Ali, da bismo do nje došli, potrebno je da pokažemo pre svega poštovanje prema sebi i dresu koji nosimo. Potrebno je da glavom i energijom budemo 100 odsto u utakmici, jedino tako možemo do trijumfa", rekao je Šćepanović za klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u subotu od 20 časova i Laktašima protiv Igokee, utakmicu petog kola ABA lige.

"Svesni smo da nosimo grb koji mnogo vredi i još više obavezuje. Poštovanje prema tom grbu ili klubu se pokazuje zalaganjem na svakoj utakmici", istakao je Šćepanović.Kapiten Partizana Novica Veličković rekao je da je jedini recept za pobedu da ekipa bude na maksimumu.

"Ako nismo na maksimumu, onda smo itekako ranjivi. Igokea ima solidan tim, lepo su ukomponovani i sigurno nam neće biti lako, ali verujem da smo u stanju da se dignemo posle poraza i da odigramo dobru utakmicu", naveo je Veličković.

Posle četiri kola u regionalnom takmičenju Partizan ima po dve pobede i poraza, a Igokea tri pobede i poraz.

