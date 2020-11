UŽIVO KOŠARKAŠICE KORAČAJU KA EVROBASKETU: Turska - Srbija (15:18), 2. četvrtina

Druga četvrtina

10. minut 18:15 - Trojkom Ivon Anderson Srbija je rešila prvu deonicu u svoju korist. Igramo snaćnu odbranu, koja tera Turkinje na šut u poslednjim sekundama napada

6. minut 11:11 - Tvrda utakmica na startu, u našem timu raspoložena je Vasić

1. minut 2:0 - Prvi poene Sonje Vasić na startu

Prva četvrtina

Košarkašice Srbije zabeležile su nad Litvanijom treći trijumf u grupi E, pa bi pobeda nad Turskom donela plasman na EP.

Ekipa selektorke Marine Maljković trenutno je prva na tabeli grupe E sa šest bodova, ispred Litvanki koje su sakupile četiri, posle kojih slede Turkinje sa tri i Albanke sa dva boda.

To će biti mnogo teža i komplikovanija utakmica nego protiv Litvanije, koja je bila teška sama po sebi. Ipak se igra u Turskoj, bez obzira što neće biti publike. Mi smo Tursku jedva savladale u Beogradu. Očekujem da moje košarkašice još jednom pokažu dobro poznati karakter. Mi smo tim koji je navikao na nezgodne, teške utakmice i moramo da odigramo mnogo bolje nego protiv Litvanije da bismo pobedile. S obzirom na to da Albanija nije tu, Turska se sprema samo za utakmicu protiv nas. Stvarno žele da nam vrate za taj poraz u Beogradu i to i najavljuju. Odlučiće veća želja na toj utakmici, definitivno... Dobro se znamo. Mi ćemo dati sve od sebe da pokušamo da pobedimo", rekla je selektorka Marina Maljković za sajt KSS.

Košarkašica Sonja Vasić ističe da će duel sa Turkinjama biti teži od onog sa Litvankama.

"Definitivno će biti mnogo teže nego protiv Litvanije, nećemo imati taj luksuz da dozvoljavamo sebi neke greške. Turkinje su mnogo agresivnije, one će daleko bolje reagovati kada mi postavimo agresivnu igru. Prostor za greške i opuštanje koji smo imali protiv Litvanije, u subotu nećemo imati... Ulog je ogroman, a to je direktan plasman na Evropsko prvenstvo i zato ćemo sve morati da budemo sto posto spremne i skoncentrisane", zaključuje Sonja Vasić.

Meč između Srbije i Turske igra se u subotu od 16 sati.

Do kraja kvalifikacije, početkom februara Srbija treba da igra protiv Albanije i Litvanije. Plasman na Evropsko prvenstvo ostvariće pobednici grupa, kao i pet najboljih drugoplasiranih timova.

