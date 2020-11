On je posle meča u kom je Srbija sposle dva produžetka savladala Tursku 83:76 na Tviteru napisao:

- Najsrdačnije čestitke našim košarkašicama na fenomenalnoj pobedi, na energiji i upornosti, na tome što se nisu predale do poslednjeg trenutka! Srbija je uvek uz vas, uz svaki sledeći uspeh, do pobede i do zlata koje zaslužujete! - napisao je Vučić.

Најсрдачније честитке нашим кошаркашицама на феноменалној победи, на енергији и упорности, на томе што се нису предале до последњег тренутка! Србија је увек уз вас, уз сваки следећи успех, до победе и до злата које заслужујете! — Александар Вучић (@predsednikrs) November 14, 2020

Srbija sada ima skor 4/0 u Grupi E, a do kraja kvalifikacije, početkom februara, igraće protiv Albanije i Litvanije.

