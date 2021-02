HRVAT POJAČAO GRČKOG VELIKANA: Hezonja novi košarkaš Panatinaikosa!

Hezonja je u prošloj sezoni nastupao za Portland Trejblejzerse, gde je prosečno beležio 4,8 poena i 3,4 skoka po meču, preneo je sajt Evrolige.

Pre prelaska u Portland, hrvatski igrač nastupao je u NBA ligi za Orlando i ; Njujork.

U ovoj sezoni Hezonja je trebalo da igra za ekipu Memfisa, ali je klub raskinuo saradnju sa njim u decembru prošle godine.

Karijeru u Evropi Hezonja je gradio pre svega u Barseloni, za koju je nastupao od 2012. do 2014. godine, a sa katalonskim timom je izborio plasman na "fajnal-for" Evrolige 2014. godine.

Sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je tri medalje u mladjim kategorijama, zlatnu na Evropskom prvenstvu do 16 godina 2011. godine i dve bronazne 2011. i 2012. godine na Svetskom prvenstvu do 19, odnosno do 17 godina.

Hezonja je u Evroligi odigrao 38 utakmica, a prosečno je beležio 5,2 poena po meču.

Beta

Kurir