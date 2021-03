JUNIORI MEGE NA FINALNOM TURNIRU EVROLIGE: Posle velikog preokreta savladali Zvezdu i overili vizu za Keln

C•H•A•M•P•I•O•N•S ❕❕❕ Mega Soccerbet U18 squad is a CHAMPION OF THE 2021 @euroleague Adidas Next Generation Tournament! 🏆 What A comeback! 🔜 Cologne Final 4 Tournament well deserved 👏🏻#malivelikiklub #megaiznadsvega #megasoccerbet pic.twitter.com/KmHZi3tmKs