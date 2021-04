JOKIĆ PONOVO SJAJAN! Srbin prespavao poluvreme, pa se NALJUTIO i zabeležio TRIPL-DABL: Boston prekinuo seriju Denvera! VIDEO

Denver je tako prekinuo impresivni niz od osam uzastopnih pobeda.

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je bio sjajan.

On je upisao 17 poena (6/13 za dva, 0/2 za tri i 5/7 slobodna bacanja), 10 skokova, 11 asistencija i po jednu blokadu i ukradenu loptu

Zanimljivo je da Jokić većinu poena psotigao u trećoj četvrtini, bukvalno je sve radio..

Postigao je 14 poena, dodao pet asistencija i tako došao do 47. dabl-dabl učinka ove sezone. U trećoj deonici bio je nezaustavljiv, a igrao je i dobru odbranu. Upisao je i jednu blokadu.

Treću četvrtinu završio je sa 17 poena, 9 skokova i 11 asistencija. Denver je imao +5

Denver je vodio veći deo susreta ali se u poslednjoj četvrtini potpuno raspao.

Boston je krajem treće i početkom četvrte četvrtine napravio seriju 22-1 i imao +5 na osam i po minuta do kraja i to u periodu kada je Jokić bio na klupi.

Srpski as je potom ušao u igru, ali ni on nije mogao da spreči poraz, pa je Boston do kraja samo uvećavao prednost.

Pored Jokića istakao se Majkl Porter sa 22 poena i 11 skokova, ali je za tri poena šutirao 1/12. Dvocifreni su bili i Kampaco sa 14 i Barton sa 13 poena.

Boston su do pobede predvodili Tejtum sa 28, Braun sa 20 i Smart i Voker sa po 14 poena

