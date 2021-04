EKSKLUZIVNO! Svetislav Pešić za Kurir: Nameštanja ne smeju da se dešavaju u zemlji EVROPSKOG I SVETSKOG PRVAKA!

Iz lige su ispali aleksinački Napredak i Pirot. Zatražili smo tim povodom stav Svetislava Pešića, čoveka koji nesebično pomaže svom Pirotu i pomaže mu da se ovaj klub pozicionira na košarkaškoj mapi Srbije.

- Nisam upućen u sva ta dešavanja, ali znam da je isto nešto bilo i prošle godine. To su stvari koje ne smeju da se dešavaju u zemlji evropskog i svetskog šampiona u košarci. Vidim da je pokrenuta priča nadležnih organa povodom toga. Nisam u Srbiji, niti toliko pratim sve to da mogu nešto više o tome da kažem - počeo je Pešić razgovor za Kurir.

foto: EPA/Alejandro Garcia

Legendarni stručnjak, ipak, uvek je uz svoj Pirot. Upravo je taj klub u celoj priči bio kolateralna šteta nameštaljki:

- Oni budu tužni i razočarani kada izgube, ali tada im kažem - to je sport, glavu gore. Ispali ste iz lige, ide se dalje, vratićete se sledeće godine. Sve je to sastavni deo sporta.

Za Pešića je najvažnije ono što vidi kada dođe u rodni grad.

- Izgrađeno je više sportskih objekata nego u prethodnih 20 godina! Košarka je najpopularniji sport u gradu, deca i omladina treniraju, i to je slika koja me iskreno raduje. To je ohrabrenje za sve i put kojim treba da idemo - zaključio je ovaj vrhunski trener.

Kurir sport / M. Bjelinić