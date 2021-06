NE MOŽEMO NEKE DA PLATIMO A DRUGI DA IGRAJU ZA KIKIRIKI: Željko Obradović o pojačanjima i novom timu Partizana

Govoreći o timu sa kojim će raditi u narednom periodu Obradović je kazao.

“Bio bih najsrećniji kada bih u timu imao 12 srpskih igrača. Koliko je to realno, videćemo. Dobio sam informacije o pojedinim igračima. Treba da vidimo njihova razmišljanja. Pa nekih iskusnijih, mlađih. Dosta je pitanja”.

Vesterman, Veseli, Micov? Koliko su realni?

“Verovatno da zovem navijače da pitamo ko su miljenici pa da dovedemo stotinak igrača. Razmišljaćemo o svim igračima za koje mislimo da je realno da obuku dres Partizana. Klub ima limite kao i ostali. Ne mogu da dođem da kažem da želim Veselog. On ima ugovor sa Fenerom, to kao varijanta ne postoji. Micov je izašao iz ugovora, i to ćemo da proverimo. Vesterman je izašao iz ugovora, razgovaraćemo. Ne mogu da tražim od predsednika da dovedemo neke igrače pa onda Zoran i ja da se skinemo da igramo sa njim. Da platimo neke igrače ne znam koliko, a drugi da igraju za kikiriki.

Kurir sport