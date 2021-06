(UŽIVO, VIDEO) OBRADOVIĆ PONOVO U CRNO-BELOM: Želim da vratim Partizan u Evroligu! Bio bih najsrećniji da imam 12 srpskih igrača

Željko Obradović je zvanično predstavljen kao trener Partizana.

1 / 56 Foto: Ana Paunković

- Prva misao mi ide ka tome da želim da se pridružim ljudima iz KSS, Predragu Daniloviću, svima koji su zaslužni za uspeh, Marini Maljković i košarkašicama na velikom rezultatu. Želim da se zahvalim Ostoji Mijailoviću na šansi da se vratim u Partizan i radim u Partizanu. Ono što me je dovelo natrag je nešto iznutra, nešto iz srca, emocije. Stalno smo bili u kontaktu. Sada svi zajedno želimo da vratimo Partizan tamo gde zaslužuje. U Evropi ne postoji klub koji je dao toliko igrača, koji su osvajali toliko trofeja i bili toliko bitni, kao i trenera sa toliko trofeja. U rangu Partizana je možda samo Real Madrid. Za mene je ova odluka bila veoma laka. Prošle sedmice kada smo se Ostoja i ja prvi put našli, razgovarali smo 2-3 sata, i već tada sam odlučio - rekao je Željko Obradović.

- Ono što bih voleo je da Evroliga treba da prepozna na prostoru bivše Jugoslavije klubove koji su itekako zadužili košarku. Pošto će se možda menjati sistem, mislim da više klubova treba da ima dugogodišnje ugovore. Ambicije su najveće moguće. Svestan sam šta se očekuje. Jedino me interesuje da se vratimo u Evroligu. I ne samo to, nego da budemo sastavni deo Evrolige. Partizanu je mesto u Evroligi i Partizan to zaslužuje. Najsrećniji sam kada sam na terenu, kad radim i željan sam posle godinu dana rada - dodao je Obradović.

- Ispred nas je veliki posao, a kad imaš želju i entuzijazam onda možeš da uradiš dosta toga. Mogu da obećam samo rad, da vratimo Partizan tamo gde mu je mesto, da ćemo Zoran i ja na kraju sezone biti zadovoljni ako budemo zaključili da smo uradili sve, apsolutno sve - kaže Obradović.

- Želim da čestitam Marini Maljković i našim devojkama za osvojeno zlato. Povratak Željka Obradovića posle 30 godina znači novu epohu za Partizan. Dosta znači i za zemlju Srbiju gde je košarka važan segment života - rekao je predsednik Ostoja Mijailović.

- Prva opcija nam je bio Željko Obradović. Posle nekih razgovora imali smo dogovor da nam je to jedina opcija i da to pokušamo da doteramo do kraja. Suvišno je pričati o Željku i onome što nam on donosi. Potpisali smo najboljeg trenera - rekao je Zoran Savić.

Promocija Obradovića, koji se posle 30 godina, vratio u svoj dom zakazana je za 16 sati.

Pored Obradovića javnosti će se obratiti predsednik kluba Ostoja Mijailović i sportski direktor Zoran Savić.

Kao što je Kurir ekskluzivno objavio 19. juna, najtrofejniji trener Evrolige i crno-beli su se dogovorili o saradnji. Obradović se tako vraća trenerskom poslu posle godinu dana pauze. Prethodno je radio u Fenerbahčeu od 2013. godine.

Kurir sport