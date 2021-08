ZVEZDA PRE PARTIZANA: Jedan od najboljih mladih igrača Evrope stigao na Mali Kalemegdan

Lazar Đoković je rođen 15. aprila 2004.godine, a osim što je nastupao za mlađe selekcije KK Zemun bio je i član seniorskog tima tog kluba sa samo 17 godina. Takođe je bio član i reprezentacje Srbije na “čelendžeru” za igrače do 18 godina u Skoplju i jedan od najzapaženijih igrača našeg nacionalnog tima na tom turniru.

"Dolazak Lazara Đokovića u redove Crvene zvezde (sa kojim je potpisan ugovor do njegovog punoletstva) koji se smatra jednim od najtalentovanijih igrača u Evropi u tom uzrastu i za koga su interesovanje pokazali brojni klubovi iz Evrope, i posebno regiona, predstavlja još jedno priznanje za klub sa Malog Kalemgdana i sistem koji je uspostavljen u radu sa mlađim selekcijama i mladim igračima koji Crvenu zvezdu vide kao idealnu sredinu za dalji napredak i razvoj", navode iz kluba.

Lazar Đoković nije krio oduševljenje prelaskom u redove Crvene zvezde čiji je veliki navijač:

“Dolazak u Crvenu zvezdu mi znači mnogo jer znam da ovde ima prostora za mlade igrače, njihov razvoj i to me je uz odlične uslove za rad i treniranje privuklo najviše. Spreman sam za novi izazov i iskorak u košarkaškoj karijeri. Izabrao sam Crvenu zvezdu ne samo zbog ovih stvari koje sam već pomenuo, nego i zbog toga što sam odmalena veliki zvezdaš i imao sam veliku želju i cilj da dođem u klub. Očekuje me puno rada, dokazivanja, ono što znam je da ću davati sve od sebe, nešto poput kapitena Branka Lazića koga sam gledao kao dete. On je primer onoga koji ostavlja srce na terenu i ima odnos prema igri i dresu Crvene zvezde koji bi i ja želeo da imam” rekao je mladi Đoković.

Kurir sport