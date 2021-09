ZORAN SAVIĆ UDARIO PO MIŠKU RAŽNATOVIĆU I ZVEZDI: Ovo je nenormalno i Evroliga to zna! Sami sebi pucamo u nogu!

Sportski direktor Partizana Zoran Savić govorio je za hrvatske medije o brojnim temama, a dotakao se i aktuelne situacije u regionalnoj ABA ligi.

U intervjuu za Jutarnji.hr Savić je istakao da se neke stvari u ABA ligi nenormalne.

"Mi smo majstori na ovim prostorima da od normalnih stvari napravimo nenormalne. Ovo jedina liga na svetu, govorim o ABA ligi, gde su menadžeri vlasnici klubova, gde igraju drugi timovi nekog kluba. To je nemoguće bilo gde drugde, točno se zna da ako neko ima drugi tim, on ne može ući iz druge u prvu ligu po zakonu. I Euroliga sve to zna. A mi se pravimo kao da ne znamo. Neke stvari se moraju rešiti, zbog zdravlja košarke na ovim prostorima. Sami sebi pucamo u nogu", poručio je Savić.

Savić očito aludira na ulogu Miška Ražnatovića u Megi, kao i na saradnju Crvene zvezde i FMP-a, ali i Budućnosti i Studentskog centra.

Sportski direktor crno-belih ističe da je nemoguće vratiti košarku u regionu na nivo na kom je bila pre tri decenije.

"Nemoguće je ovde da napravimo sistem kao Italiji ili Španiji. Važno je i da ne poredimo ono što je bilo pred 30 godina, jer to nisu isti klubovi. Niti je Partizan isti nivo onog nekadašnjeg Partizana, niti je današnji Split nivo Jugoplastike, niti današnja Cibona nije ona Mirkova Cibone. Ne govorim tu samo u terenu. Veliki je problem i proizvodnja igrača".

Savić smatra da je najveći problem nedostatak kvalitetnih mladih igrača.

"I tako dolazimo do toga, kad kažu lani da je Jaramaz koji je igrao u Partizanu mlad. Čovek ima 26 godina. U Zvezdi su još dva mlada koji imaju 26 ili 27. Ja sam došao u Split kasno, sa 22. Pitali su me jednom kako mi je bilo sa 18 doći, tako mlad. Ja im kažem, pa došao sam sa 22. To je onda već bilo staro, ili jesi ili nisi. Sad smo postali kao Italijani, koji za one od 24, 25 godine govore da su mladi", kaže bivši košarkaški as.

Kurir sport