100 FLAŠA ČIVASA, 100 VOTKE, KONJAK... Saigrač Vase Micića otkrio detalje jedne nezaboravne pijanke: OVAJ VISI SA STABLA, OVAJ GO!

Krunoslav Simon, aktuelni šampion Evrolige sa Anadolu Efesom i dugogodišnji reprezentativac Hrvatske, ispričao je jednu urnebesnu anegdotu iz perioda kada je nastupao za ruski tim Lokomotiva Kuban.

Iskusni saigrač našeg Vase Micića je priznao da je voleo da se druži i izlazi sa Rusima.

"Bilo ih je zajebanih, znaš gde, u Krasnodaru kad sam igrao. Ovi Rusi tamo su brutalni, Mi izlazimo, ali oni su veći nivo od nas", otriva Simon u podkastu Inkubator.

U Lokomotivi je za saigrače imao šest Rusa i šest Amerikanaca, naravno, družio se sa domaćim igračima.

"Znaš na šta ti se to svodi? Da se pije negde. Za kraj sezone kažu oni meni da organizuju roštilj i da svako daje po 100 evra za meso i za cugu. Ti si jedini pozvan, ne zovi druge iz tima", počinje priču Kruno.

"Oni dolaze parkiraju se sa pikapom, izvade dve vrećice nekog roštilja, a nas ima 20. Nije mene zanimalo na šta su oni potrošili tih mojih 50 evra, ali... Sad ćeš da vidiš".

"Kunem ti se, tu je bilo alkohola kao da nas je bilo hiljadu! To je 100 boca čivasa, 100 votke, samagon, konjak... To je to, sad je podne i ovo ćemo da popijemo. Vade led, dve tone leda", otkriva Simon.

Kada je društvo "malo" popilo usledio je nezaboravan šou.

"Nije prošlo tri sata kupaju se u reci, a reka smeđa kao ovaj sto, ne vidiš pet centimetara ispred sebe. Kupaju se, ovaj visi sa stabla, ovaj go... Mi nismo otišli dok oni nisu to popili", priseća se Simon.

Zanimljivo, saigrači su sutradan bili kao novi...

"Oni su odvaljeni od života sledeći dan se našli, a oni ništa, Oni se odvale od života, onda odu na karaoke i to im je vrhunac života. Sledeći dan kao ništa da se nije desilo", dodao je on.

Prisetio još jedne slične priče iz Krasnodara.

"Bio ti je taj jedan igrač Eveni Voronov, kao marinac. Ne pije, ne puši, trenira 10 sati dnevno, a onda je dobio sina prvog. Pozvao mene na proslavu, a on je lik stukao dve flaše Džeka ili Čivasa sam. Svi smo imali zajedničke boce, a on je kao tata imao svoju i sve je to popio", pričao je Simon, a onda završio:

"I ništa samo je ustao, odšetao, otišao svojim autom, sledeći dan smo imali trening u dva, a on se pojavio kao iz vrtića da je došao, kao da ništa nije bilo".

