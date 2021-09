KLADILI SE U POLUVREMENU, PA DOBILI 36 RAZLIKE: Gurović otklrio anegdotu sa Evropskog prvenstva na kom smo uzeli poslednje zlato

Radi se o sećanju na utakmicu protiv Letonije u četvrtfinalu, koja je završena sa 114:78, što je bio prilično ponižavajuć rezultat za baltičku selekciju u nokaut fazi.

Kakva je samo bila šuterska dominacija ovog tima, svedoči pauza u poluvremenu.

„Ja to uvek ponavljam, najupečatljivija je utakmica protiv Letonije. Iz kog razloga? Mi smo na poluvremenu već vodili puno, slagaću te, da li je bilo 30 razlike, ne znam. To je bilo četvrtfinale. Zamisli koliko smo bili dominantni kad smo se na poluvremenu dogovorili Peđa, Šćepa i ja da se takmičimo ko će više trojki da ubaci, pošto nas Letonci više nisu zanimali. Ko izgubi, vodi na večeru. Vlada je vodio na večeru jer je dao šest, ja sedam, Peđa osam. Stvarno smo bili dominantni jer smo imali jednog Dejana Bodirogu koji je tada u to vreme bio sigurno najbolji, pa i sada je možda najbolji evropski igrač ikada. Imao si šutere kao što su Stojaković, Šćepa, Rakočević… Plejada vrhunskih igrača koji u svakom momentu mogu da ti daju koš, za tri i dva, šta god. Jednostavno, kada spustiš Dejanu loptu, on to reši, a ako ga udvoje, neko od mojih saigrača je sam“, kaže Gurović, što možete da pogledate na video snimku iznad teksta.

Inače, Gurovića je samo sećanje malo prevarilo što se tiče same statistike. Na poluvremenu je bilo 66:40, Šćepanović je ubacio 2/2 trojke, Gurović je imao 6/9, Stojaković savršenih 7/7.

Na tom meču, ubacili smo 17 trojki iz 29 pokušaja, po jedna trojka je bila delo Saše Obradovića i Marka Jarića.

Kurir sport / Nova S