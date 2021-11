UŽIVO, PARTIZAN - FMP (19.00), "NEPRIJATELJI" U PIONIRU, meč sa VRELOM UVERTIROM, crno-beli u paklenoj atmosferi čekaju "pantere"!

Tok meča:

Crno-beli će kao domaćini pokušati da ostanu jedina neporažena ekipa u dosadašnjem toku regionalnog takmičenja, dok se gosti pre meča nalaze na visokom četrvtom mestu, uz samo jedan poraz i pet pobeda.

Kao što to često bude slučaj kada se sastaju Partizan i FMP, utakmicu su najavile burne reakcije dve ekipe nakon izjave Dalasa Mura, košarkaša lidera ABA lige.

Danas igra #KKPartizan ⚫⚪⚫⚪ 🏆 @ABA_League 7️⃣ kolo 🆚 @BCFMP 📅 06.11.2021. 🕔 19:00 📍 Hala "Aleksandar Nikolić" 🏷️Ticketline Merkator od 10 do 16č Ticketline TC Stadion od 10 do 16č Blagajna hale "Aleksandar Nikolić" od 16:30 do početka meča 📺 @arenasport_tv Premium 3 pic.twitter.com/ANmgFYBeBB — KK Partizan NIS (@PartizanBC) November 6, 2021

Mur je poručio da je čuo da FMP zovu "mala Crvena zvezda", a nakon što su "panteri" odgovorili saopštenjem, oglasio se i Ostoja Mijailović.

O utakmici je govorio i Željko Obradović, koji se bavio isključivo košarkaškim temama.

- Igramo protiv tima koji je u izvanrednoj seriji. Pet poslednjih utakmica u ABA ligi su dobili, i ne samo to što su dobili, nego igraju zaista dobru košarku. Mi moramo da se vratimo na nivo odbrane koji nas je krasio sve ove utakmice. Da imamo volju i želju kakvu smo pokazali na poslednjoj utakmici protiv Huventuda. Od prve do poslednje sekunde da cenimo svaku loptu, da igramo pametnije u napadnu nego što smo to činili čak i veći deo utakmice protiv Huventuda i to bi bilo to. Još da pozovemo naše navijače da dođu i podrže ove mlade momke - rekao je Obradović.

Trener gostiju, Nenad Steganović, svestan je da njegovu ekipu očekuje izuzetno težak meč u "Pioniru", ali ističe da će igrači u isti ući rasterećeni.

- Već sam rekao nakon prethodne utakmice i pobede nad Zadrom da će ovo za nas biti najlakša utakmica. To sam rekao u kontekstu da smo iza sebe imali dve ili tri utakmice gde smo morali da pobedimo, a da sada tu vrstu pritiska definitivno nećemo imati. Rezultatski imperativ nećemo imati jer igramo protiv ekipe koja je dominantna u dosadašnjem delu prvenstva i u Evrokupu, a naročito u ABA ligi gde su na domaćem terenu u svakoj utakmici pokazali silu. Odlično su popunjeni na svim pozicijama, sa veoma kvalitetnim igračima – Panterom i Ledejom koji u svakom momentu individualnim kvalitetom mogu da prelome utakmicu. Sa te strane, za našu mladu ekipu je to najveći izazov do sada i što se tiče protivnika, ali i što se tiče popunjenosti tribina. Radujemo se utakmici, želimo da uživamo jer smo svojim igrama zaslužili tu priliku. Stanje na tabeli je takvo da je Partizan prvi, a mi na deobi druge pozicije zahvaljujući možda i nekim neočekivanim pobedama. Želimo da damo svoj maksimum i da vidimo gde smo trenutno u odnosu na Partizan - istakao je Stefanović.

