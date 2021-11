NIJE VAM PARTIZAN DAO TAJ NADIMAK! Mijailović ODBRUSIO FMP-u: Vi ste poslednji kojima treba da se pravdamo! Čudno da Vam ne LASKA?

Duel između dve beogradske ekipe na programu je u subotu, a bek crno-belih, Dalas Mur, uspeo je jednom rečenicom da podigne puno prašine, a da toga verovatno nije ni svestan.

U najavi utakmice, Amerikanac je poručio da je od narednom rivalu čuo da ga nazivaju "mala Crvena zvezda", što je naišlo na brojne reackije javnosti i navijača u Srbiji.

Ekspresno je u vidu saopštenja koje je objavio FMP stigla osuda Partizana i informacija da je klub iz Železnika uputio žalbu i zatražio kaznu za košarkaša crno-belih.

A, onda još jedan brzi odgovor. Nakon svega se oglasio predsednik najtrofejnijeg srpskog kluba, Ostoja Mijailović.

- Ne znam ima li svrhe uopšte se osvrtati na zahtev koji je naš sutrašnji rival uputio ligi? Nije FMP kolektiv kojem Partizan treba da polaže račune, čak je verovatno i poslednji kojem bi nam palo na pamet da bilo šta objašnjavamo. Svi znamo da je nečistota u oku posmatrača. Taj nadimak koji je naš igrač spomenuo, nismo mi nadenuli FMP-u, već on postoji neko vreme. Za nekoga bi taj nadimak možda predstavljao priznanje za kvalitetan rad, jer je Crvena zvezda osvojila puno trofeja u poslednjih nekoliko godina - rekao je Mijailović za Blic.

- Više me brine što je neko iskoristio nečistotu iz svog oka za pokušaj okretanja situacije i napad na članove Partizana. Ko je čiji reprezentativac, to je lična odluka i lično pravo svakoga. Partizan nikada ljude nije odvajao na taj način. Nemojte da se bavimo glupostima, hajde da igramo košarku. Nadam se da će sutrašnji meč proteći u najboljoj mogućoj atmosferi, da će publika podržavati Partizan kao što je i do sada to činila i da protivniku neće uputiti niti jednu pogrdnu reč. A neka bolji pobedi - rekao je Mijailović.

Kurir sport / Blic