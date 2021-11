OSTOJA MIJAILOVIĆ SE SASTAO SA GROBARIMA: Svi kao jedan u interesu Partizana!

Ipak, kompletno pozitivan utisak o utakmici, delimično je narušen usled nesporazuma zbog kojeg je deo navijača napustio dvoranu

Tim povodom je predsednik KK Partizan NIS, Ostoja Mijailović je u kući KK Partizan primio predstavnike svih navijačkih grupa, sa kojima su u otvorenom razgovoru razjašnjeni svi nesporazumi i postignut je dogovor o daljim koracima.

"Razgovarali smo otvoreno i postigli dogovor. Svi smo ovde zbog Partizana i svi k'o jedan treba da radimo u interesu Partizana. Šum koji je nastao u komunikaciji je otklonjen, navijači su pokazali razumevanje za ograničenost kapaciteta dvorane, baš kao što je i klub iskazao razumevanje za solidarnost koju su navijači iskazali sa onima koji nisu mogli da uđu u dvoranu. To je iza nas i nastavljamo dalje sa željom da Partizan dovedemo do visina kojima stremimo, a to je povratak i stalno učešće u Evroligi. Želim još jednom da se zahvalim svima na ogromnoj energiji i ljubavi prema našem timu i treneru koje su pokazali u sredu i na svakoj utakmici do sada. Želim i da se zahvalim svetskom šampionu, Roju Džonsu na poseti i lepim rečima upućenim nakon utakmice. Već sutra nas očekuje važna utakmica i okrećemo se kako njoj, tako i izazovima koji očekuju naš klub u narednom periodu", poručio je Mijailović.

Kurir sport