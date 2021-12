SVETISLAV PEŠIĆ: Raduje me što mi ljudi veruju, obožavam nove izazove VIDEO

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić boravio je nedavno u Republici Srpskoj, gde je posetio trening košarkaša Igokee u Laktašima.

Pešić je tom prilikom govorio za banjalučku ATV i tom prilikom rekao da ga pokreću izazovi i da mu godi to što ljudi imaju velika očekivanja od njega.

"Uvek kada bih pomislio da je vreme da se povučem iz košarke, započinjao bih novu priču. Tako je bilo pre pet godina sa Barselonom, a tako je i ove sa reprezentacijom Srbije. Vidim da ljudi imaju velika očekivanja od mene. To je nešto što verovatno svakome prija. Nikad mi nije bio problem da preuzmem odgovornost za bilo šta. Više mi je to izazov. Raduje me što ljudi veruju u mene i to da ću napraviti dobar posao. Želim da svi zajedno napravimo nešto što je potrebno našoj košarci", rekao je Pešić.

Pored čuvenog Karija u srpsku košarku ove godine se vratio i Željko Obradović. Pešić poručuje da ga raduje što njih dvojica imaju priliku da prenesu ogromno iskustvo, pre svega na mlade igrače. Posebno važna stvar kada su rezultati reprezentacije u pitanju, jeste saradnja sa klubovima.

"Biti trener reprezentacije a nemati saradnju sa klubovima je praktično nemoguće. Mi želimo da sarađujemo. Klubovi moraju da se naviknu da sada imaju profesionalnog trenera u Savezu, koji stalno nešto pita i traži. To im neće biti lako, ali šta da radimo. Želim da sve to pretvorimo u uspeh, a bez saradnje sa klubovima to je teoretski nemoguće", poručio je Pešić za ATV.

Kurir sport