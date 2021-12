LUKA NE SME DA SE ODVOJI OD DEVOJKE: Zanosna Slovenka je odavno osvojila Dončića, a sada osvaja SAD provokatnim izdanjima! (FOTO)

Prva zvezda Dalasa, Luka Dončić, uspešno gradi karijeru u NBA ligi, a dok ljubiteli košarke uživaju u njegovim potezima, njegova devojka Anamarija Goltes, takođe zadobija puno pažnje.

Prelepa slovenka se bavi modelingom, a svet je odavno upoznao devojku koja "osvaja SAD".

Nakon što je završila studiranje ekonomije u Ljubljani ona je počela da se ozbiljnije bavi poslom modela širom sveta. Region je nju upoznao još 2013. godine kada je izabrana za "tinejdž mis" Slovenije.

- Luka me je osvojio mladalačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vreme to bilo nešto novo, sveže... Kad smo se upoznali imala sam 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo telo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvek ima sve to što me je još tada privuklo kod njega - svojevremeno je Anamaria rekla.

A sudeći po provokativnim fotografijama na kojima pokazuje savršenu liniju i atraktivan izgled jasno je da Luka u Dalasu mora da pazi na devojku i da je brani od pogleda i "napada" muškaraca.

