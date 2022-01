ČESTITAM IGRAČIMA NA PRISTUPU! Obradović: Hvala Splitu što je uopšte doputovao na meč

Partizan je večeras u Beogradu pobedio Split sa 109:49, u 15. kolu ABA lige.

"Zahvalio bih se kolegi Srđanu Subotiću i ljudima iz stručnog štaba Splita na tome što su došli da igraju ovu utakmicu, s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze, jer je ovo apsolutno bila neravnopravna utakmica. Došli su sa osam igrača, od kojih je jedan junior. Dogodilo se da se još jedan igrač povredio u toku utakmice", rekao je Obradović.

Obradović je čestitao svojim igračima što su uprkos okolnostima ozbiljno shvatili meč.

"Sa druge strane, zaista bih čestitao svojim igračima na tome što su igrali veoma ozbiljno bez obzira na to što je Split bio u takvom stanju. Želeli smo da igramo utakmicu na način na koji je to jedino moguće, a to je da poštujemo sami sebe, protivnika i naravno navijače", izjavio je Obradović.

Trener crno-belih se zahvalio Splitu i na fer-pleju, i ljudima iz svog kluba što su "prepoznali sve što je Vinko Brajović Capo uradio za košarku na ovim prostorima i svim ljudima koji su odali poštu minutom ćutanja".

Partizan će u 16. kolu ABA lige gostovati Studentskom centru.

Beta