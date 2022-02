ON VIČE, DERE SE I MNOGO PSUJE, ALI NIJE LUD: Kevin Panter iskreno o Željku Obradoviću i odnosu sa njim! (VIDEO)

Kevin Panter, najskuplje pojačanje KK Partizan, pričao je o treneru crno-belih Željku Obradoviću i svom odnosu sa njim. Amerikanac je od početka sezone jedan od najboljih igrača u redovima Partizana.

foto: Starsport

Kevin Panter bio je gost u podkastu "Krosover" koji vodi Džo Arlaukas, bivši američki košarkaš litvanskog porekla. Na početku razgovora, otkrio je kako se odlučio da dođe u Partizan.

- Odmah sam Điđiju (Luiđiju Datome op.a.) poslao poruku. Rekao sam mu, da mi kaže sve što zna. Điđi je bio iskren. Rekao mi je da je trener izuzetno zahtevan, ali da to neće biti ništa što ranije nisam video - rekao je Panter, a onda nastavio:

- Iskreno, i nije bilo ništa što nisam video ranije. Da, on viče i dere se, izuzetno je zahtevan, ali da, navikao sam na to.

foto: @starsport

Panter je rekao da Obradović ima specifičan način izražavanja.

- Ovo što ću vam sada reći, uvek govorim. Ako ga slušate dok priča pomislite, pa on ipak nije lud, to nije ono što ste mislili. On samo mnogo psuje i govori vam da šutirate, da budete agresivni ili da prestanete da radite neke gluposti. Da, način na koji se izražava je čudan, ali ako se fokusirate samo na to, onda ste gotovi. Morate da se fokusirate na to šta on priča. On vam samo govori da budete ono što jeste.

foto: Starsport

Amerikanac je ponovio priču da je upravo Obradović bio onaj tas na vagi koji je prevagnuo da prihvati poziv Partizana.

- Meni je uvek bila potreban neki vid motivacije. Poslednjih šest godina sam uvek fokusiran. Jedna od stvari koje sam pitao ljude iz Partizana jeste, koji im je plan, gde vidite ovaj tim. Naravno, to je bio povratak u Evroligu! Kada mi je Obradović rekao da žrli da se se vratimo u Evroligu, a to sada i pokušavamo, to je bilo sve što sam želeo da čujem. Znajući i da je on trener kakav jeste, nisam morao da znam ništa više - objasnio je Panter.

Kurir sport