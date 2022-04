GROBARI U TRANSU: Najbolji na svetu trenira sa Partizanom!

Partizanova sportska porodica bogatija je za jednog člana.

U pitanju je basketaška 3×3 sekcija, koja će prema pravilima FIBA u imenu prvo nositi ime grada u kome je klub nastao (Beograd).

Idejni tvorac Beograd Partizana, Vlada Dragutinović je za Mozzart sport izjavio je da je Košarkaški klub Partizan prepoznao i podržao ideju.

"Konačno smo uspeli da jednu lepu ideju sprovedemo u delo. Od početka smo imali podršku, da tako kažem starijeg brata, odnosno košarkaškog kluba. Razumeo je koliko basket 3×3 može da doprinese širenju i same ideje Partizana, ne samo u košarkaškim okvirima, već uopšteno sportskim. Jedino što je trebalo jeste vreme, s obzirom na to da se radi o relativno novom sportu u kome, bez obzira na uspehe Partizana i Srbije u tradicionalnoj košarci, tu nismo imali velikog iskustva, a želeli smo da to uradimo na najbolji mogući način. Na kraju, uspeli smo da sklopimo sve kockice verujem u uspešan mozaik.“

U ekipi crno-belih se nalaze Bogdan Dragović (52. na FIBA listi basketaša) i Nikola Vuković (78.), dok se pregovori vode sa još nekoliko igrača. Na treninzima se pojavio i najbolji basketaš sveta, Dušan Domović – Bulut.

"Dok čeka start sezone Dušan, koji poseduje ogromno igračko ali i organizaciono iskustvo kao jedan od pionira ovog sporta u Evropi, pa i svetu, prihvatio je poziv da nam pomogne na svaki način. Ne sumnjam da ćemo imati velike benefite u radu sa njim".

