TUĐMAN NAM NIJE NAREDIO DA SIĐEMO SA POSTOLJA! Šokantno priznanje Hrvata 17 godina kasnije: PLAŠILI SE DA NE ZAGRMI BOŽE PRAVDE!

Bivši reprezentativac i selektor Hrvatske Veljko Mršić otkrio je da su košarkaši Hrvatske sami doneli odluku da napuste pobedničko postolje u Atini 1995. godine!

Pre 17 godina, 2. jula 1995. godine, Hrvati su napravili jedan od najvećih skandala u istoriji sporta, a košarke sigurno, zbog čega ih zla kob i dalje prati.

Jugoslavija je u Atini postala šampion Evrope savladavši Litvaniju 96:90, a Hrvati, koji su se nešto ranije izborili za bronzu pobedom nad Grčkom, otišli su sa pobedničkog postolja pošto su im dodeljene medalje.

Nisu hteli u jeku rata da slušaju jugoslovensku himnu niti da pozdrave uspeh "plavih" košarkaša.

Od tog skandala prati ih prokletstvo, jer od tada nisu osvojili nijednu medalju!

Bivši selektor Aco Petrović i brojni igrači koji su tada nastupali za Hrvatsku govorili su da je odluka o silasku bila političke prirode i doneta je u kabinetu tadašnjeg predsednika Hrvatske Franje Tuđmana.

Međutim, Mršić tvrdi da je to laž i da su igrači sami rešili da napuste postolje.

"Nije istina da je naredio neko iz vrha države, bili su neki kontakti pojedinaca iz reprezentacije sa nekim ljudima u Hrvatskoj, međutim, odluku smo doneli mi igrači tamo. Moramo se vratiti u kontekst tog vremena, trećina hrvatske je bila okupirana. Pričalo se koja će se himna svirati, Hej Sloveni ili Bože pravde. U tom trenutku, mi igrači smo doneli odluku da siđemo sa postolja. Čak su i Litvanci mislili da se povuku, ali onda je došlo naređenje iz njihovog Saveza da moraju da ostanu. Mi smo ostali pri svojoj odluci, povukli smo se..." ističe Mršić u intervjuu za Net.hr i dodaje:

"Kažem, danas to ne bi uradili, to je bilo neko drugo vreme. Hrvatska je bila okupirana i to je bio jedini razlog. Ne zbog manjka respekta prema srpskoj reprezentaciji, jugoslovenskoj tada, njihovim igračima i stručnom štabu, već jednostavno zbog situacije koja je bila kod nas mi smo doneli takvu odluku.

Mršić ističe da je naša reprezentacija osvojila zlato u "kontroverznom finalu" u kom su navodno sudije oštetile Litvance, koji su zbog toga planirali da se povuku sa pobedničkog postolja.

"Finale između Litvanije i Jugoslavije završilo se sudijskom farsom. I onda, kada su Litvanci rekli onako u revoltu, ljuti još, da se i oni povlače, igrači su rekli onda OK, onda se i mi definitivno povlačimo... Ipak, na kraju su Litvanci ostali na postolju, iako je ideja pri izlasku bila da i Hrvati i Litvanci odu sa njega...", tvrdi hrvatski trener.

