JOVANOVIĆ OKUPIO IGRAČE: Košarkaši Crvene zvezde zvanično počeli pripreme za novu sezonu

Košarkaši Crvene zvezde počeli su u petak i zvanično pripreme za novu takmičarsku sezonu.

Prvi trener Vlada Jovanović sa stručnim štabom okupio je sve igrače na koje crveno-beli računaju u narednoj sezoni, osim trojice igrača koji trenutno imaju obaveze sa nacionalnim timom Srbije (Nedović, Dobrić i Petrušev), dok Eron Vajt uz odobrenje kluba stiže kasnije zbog porodičnih obaveza.

Na prvoj prozivci našli su se: Lazić (kapiten), Mitrović, Marković, Kuzmić, Ilić, Martin, Holand, Bentil, Ivanović, Adams, Lazarević, Topić, Radaković, Gačić, Popović i Đoković. Svi igrači koji su se u petak ujutru našli na prozivci obavili su prethodna tri dana neophodne testove i preglede.

Podsetimo, crveno-beli će pripremni deo obaviti u hali “Aleksandar Nikolić” gde imaju sve neophodne uslove za nesmetan i kvalitetan rad.

Već od sledeće nedelje slede i prve pripremne trening utakmice. Prva je na programu već 06.09 protiv ekipe Dinamika, a tri dana kasnije sledi meč sa ovogodišnjim učesnikom Evrokupa, rumunskim Klužom. Obe utakmice u Beogradu biće "zatvorenog tipa" a nakon toga slede jake provere na turnirima u Turskoj (Antalija) od 14.09 do 18.09. i tri utakmice koje su planirane na tom turniru (spisak protivnika će biti objavljen naknadno).

Nakon toga ekipa se seli u Nikoziju gde će takođe na vrlo jakom turniru odmeriti snage sa ekipama Peristerija i Olimpijakosa.

Spisak pripremnih utakmica pred sezonu 2022-2023: Beograd: 06.09.2022; Crvena zvezda mts – Dinamik Beograd: 09.09.2022; Crvena zvezda mts – Kluž Napoka

Turnir Antalija: 14.09.2022 – 18.09.2022; Kipar (Nikozija): 23.09:2022; Crvena zvezda mts – Peristeri Atina 24.09.2022; Crvena zvezda mts – Olimpijakos Pirej

Trener KK Crvena zvezda Vlada Jovanović:

"Osim naših reprezentativaca svi ostali su tu. Momci dobro rade, nadam se da će povrede da nas mimoiđu, da ćemo biti zdravi, i zaista se nadam da ćemo igrati dobro i praviti dobre rezultate" rekao je trener crveno belih i nastavio:

"Tu smo u našoj kući u hali Aleksandar Nikolić, imamo sve neophodne uslove za dobar rad. Iskoristićemo to maksimalno, nakon toga slede utakmice, ukupno sedam, dva planirana turnira, i odmah nakon toga sledi nam gust raspored kao što znate. Moramo zato da uradimo sve što možemo i što je u našoj moći da budemo spremni i odgovorimo tim zahtevima" dodao je Jovanović.

Do prve takmičarske utakmice ostalo je 35 dana. Za mnoge dovoljno, za neke malo:

"Nema pritiska, to je nešto što je deo ovog posla i sa čime se suočavaju i druge ekipe. Ono što nama sigurno ne ide na ruku je činjenica da imamo trojicu reprezentativaca koji su planirani da imaju neku svoju ulogu u ovom timu. Njihov priključak sledi tek tamo u drugoj polovini septembra, neće biti puno vremena za uigravanje, moraćemo neke stvari u hodu da radimo. Međutim, ovi momci koji su tu apsolutno imaju kvalitet i verujem da ćemo to "izneti" na pravi način".

Ono što je novi trener Crvene zvezde Vlada Jovanović najavio prilikom imenovanja, moto je i danas "Veliki rad i krvava kolena":

"To nije otrcana floskula već to zaista tako i jeste. Ovo je tim koji je sastavljen od pobednika, momaka koji imaju karakter, koji vredno i naporno treniraju svaki trening i mi to zaista moramo da uradimo ako mislimo da budemo dobri ove sezone. A ja se nadam da čemo biti dobri", zaključio je Vlada Jovanović.

Crveno-beli će narednih dana dva puta dnevno trenirati u hali "Aleksandar Nikolić" a klub će preko svojih zvaničnih platformi redovno i detaljno izveštavati javnost o pripremama našeg seniorskog tima.

Kurir sport