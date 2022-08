ZVEZDA SE DOGOVORILA SA TEODOSIĆEM O DOLASKU: Čović otkrio detalje! Evo zašto Teo ovog leta nije došao na Mali Kalemegdan

Predsednik Crvene zvezde, Nebojša Čović, otkrio je da je imao dogovor sa Milošem Teodosićem da se preseli u Beograd.

Plejmejker koji je ovih dana aktuelna tema zbog odluke Svetislava Pešića, selektora reprezentacije Srbije, da ga otpiše sa liste putnika na Evropsko prvenstvo i načina na koji je to uradio.

Čović je poručio da je dogovorio detalje sa Teodosićem, ali da je posao propao jer Virtus iz Bolonje nije ni razmislio o tome da pusti srpskog kreatora igre.

- Ja sam sa Teom imao nekoliko razgovora ovog leta, i to da kažem, oko prelaska u Zvezdu, sve smo se dogovorili. Jedino se nismo dogovorili sa Virtusom koji nije hteo da pristane ni na ne znam kakvo obeštećenje. Predsednik Virtusa je rekao "drage volje bih ga pustio sad odmah, ali ne znam koje pare da mi date, ja to ne smem da uradim, jer mi to ugrožava klub, jer su navijači vezani za Teodosića" - rekao je Čović gostujući na televiziji "Pink".

foto: Stefan Stojanović

On se zatim ukratko osvrnuo na odluku Pešića da Teodosića precrta nekoliko dana nakon što su počele pripreme.

- Kako to rade neki drugi lukavo, Skariolo sa Navorom, koji gotovo da nije mogao ni da ide, ali je bio u 12, a nije ni igrao. Neki put su nam potrebni i igrači koji drže atmosferu - rekao je Nebojša Čović.

