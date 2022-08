TEO BIH REĆI! Pešić NAJAVIO šta će se dogoditi: Trener ne sme da bude iznad igrača, NIKAD! VIDEO

Nakon što je Svetislav Pešić selektor Srbije precrtao Miloša Teodosića dosadašnjeg kapitena za predstojeći Evrobasket podigla se prava košarkaška bura u Srbiji.

Reakcije stižu sa svih strana, a Pešić je nedavno gostovao u podkastu Jao Mile, odakle je sam autor Mile Ilić izvukao reči koje tek sada dobijaju na značaju.

"TEO bih reći", zagonetan je bio Mile kada je objavio sledeće reči Pešića.

"Ne možeš ti sada... Autobus u 15.00, a ti Mile dođeš u 15.15. Mislim, disciplina nije baš popularna reč. Niko ne voli neku disciplinu, ali na kraju, kad se sve sabere i oduzme, od te discipline ili pravila koja moraju da se poštuju, svi profitiraju. Prema tome, taj koji ne poštuje pravila... Neko dobije tri šanse, neko dve šanse, pa se izvrši korekcija, pa se izvrši komunikacija i tako dalje, i tako dalje. To je posao trenera i to je posao štaba, to je posao kluba, pošto govorim o klubu i tako dalje. Ali ja sam uvek za to da se pomogne igračima, da mi nismo svi isti, neko reaguje ovako ili onako", rekao je Pešić i nastavio:

"Različiti smo i po obrazovanju i po vaspitanju, dolazimo iz različitih zemalja, drugačiji jezik je, pošto sam znaš, dugo si vremena u inostranstvu. Pričaš i na španskom, nemačkom, engleskom, nekad kažeš nešto i jedna reč može da promeni smisao onog što si rekao. Tako dođe do konfliktnih situacija. Pravo da ti kažem, ako mene pitaš... Pa ja sam verovatno uvek bio takav, znaš, možda sad kako je iskustvo tu, ja sam spreman da se igraču izvinim ako sam pogrešio u proceni. Možda ranije to nisam radio, kao, mislio sam da sam neki trener, pa ne treba ja da se izvinjavam, neko drugi treba meni da se izvinjava. Ali sa godinama vidiš da je trener tu zbog igrača. Trener mora da shvati da on ne sme da bude iznad igrača, nikad", naveo je Pešić.

