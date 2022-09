BRATA SU MI UBILI: Potresna ispovest legendarnog košarkaša Crvene zvezde

Čarls Dženkins uvukao se u srce svima navijačima Crvene zvezde. Sjajni američki bek ostavio je neizbrisiv trag na Malom Kalemegdanu, a u narednoj sezoni nosi dres FMP Meridiana.

Njegova života priča je izuzetno bolna.

"Imam dosta članova porodice koji su izabrali 'drugačiji' put, uključujući i mog brata. Video sam posledice te druge strane. Bilo je i primera šta se dogodi ako to ne vidiš na vreme. Dosta rođaka je izabralo taj put, otišli su u zatvor, brat mi je ubijen zbog toga. Kada sam bio na koledžu, moj rođak od 13 godina je ubijen. Namamili su ga u zgradu i ubili su ga, jer je prodavao drogu. Video sam sve to, bilo je u srednjoj školi takvih tipova koji su išli u zatvor, izbačeni su iz škole - počeo je ispovest Dženkins za Mondo i dodao:

- Iz prve ruke sam video koliko tetka pati jer su njena deca u zatvoru. Koliko je teško kada razgovara sa njima telefonom dok su u zatvoru. Moja majka je pazila na rođake, video sam sve to i znam koliko su ti rođaci žalili što nisu odabrali drugačiji put. Zato mi je bilo lako da izaberem pravi put, košarka me držala van toga. Svi koji su to izabrali su mi i sami priznali da to nije dobro i držali su me van tog sveta - rekao je popularni Đenka.

Kompletan intervju možete pročitati na Mondu.

Kurir sport