BOŽIDAR MALJKOVIĆ PROGOVORIO O EVROBASKETU: Sa stanovišta srpske košarke brine me OVO!

Božidar Maljković, proslavljeni košarkaški trener, sada predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, bio je jedan od gostiju na svečanosti povodom 15 godina prijema Crnogorskog olimpijskog komiteta u olimpijsku porodicu.

Maljković se u razgovoru za Vijesti TV dotakao i srpske košarke, koja je neslavno završila na nedavnom Evrobasketu.

"Mogu da govorim o briljantnoj Španiji, fantastičnoj taktičkoj pripremi mog prijatelja Skariola, o Nemcima koji su imali sjajnu timsku koheziju. O nama ne bih. Izašao sam iz košarke, ne bavim se košarkom, imam 40 sportova, a rekao sam da košarci neću pridavati posebnu pažnju, oni su jaki sami po sebi. Ja sada mislim o maloj Andrijani Vilagoš, o Angelini Topić... našim šampionkama u atletici... i o drugim sportistima".

Ipak, otvori se priča, posredno i o Srbiji, kroz priču o Španiji i Skariolu:

"On ima sreću da uz sebe ima pametnog momka i bivšeg igrača, što se obično ne poklapa – Horhea Garbahosu (predsednik KS Španije). Oni idu ispred vremena, što u košarci i treba da se radi. Pored Marbelje su napravili trening centar, predlažem KS da ode i vidi kako to izgleda, sve je savršeno. Mene, sa stanovišta srpske košarke, brine to što su Španci igrali sva finala ovog leta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a mi smo osvojili samo jednu bronzu. Dok je bio Žarko Varajić u jednom letu smo uzeli četiri zlatne medalje. E, to mene brine...".

