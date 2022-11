PEŠIĆ NI REČ O DEBAKLU NA EVROBASKETU: Ovde sam zbog Mundobasketa i Olimpijskih igara!

Selektor Srbije Svetislav Pešić održao je konferenciju za medije pred kvalifikacione mečeve za Mundobasket.

Pešić je prvi put izašao pred srpske novinare nakon debakla na Evrobasketu, ali tokom čitavog obraćanja nijednom se nije osvrnuo na neuspeh u Berlinu.

U petak 11. novembra i ponedeljak 14. novembra, naša reprezentacija će igrati dve važne utakmice u okiviru kavlifikacija za Svetsko prvenstvo i obraćanje selektora bilo je usmereno isključivo na to.

Srbija sa Britancima igra 11. novembra u Njukaslu, a sa Turcima tri dana kasnije u Beogradu. Ukoliko želi da se plasira na Mundobasket, Srbija mora da ide na trijumf u oba meča.

"Dosta dobro smo započeli drugu rundu, sa pobedama protiv Grčke i Turske. Ono što je sada mnogo važnije su utakmice koje nas sada očekuju sa Velikom Britanijom i Turskom. Važno je da kažem da smo u ovom prozoru prošli kroz jedan naporan proces, gde smo završili sa Grčkom i Turskom u avgustu sa 31 igračem, sada će 38 igrača proći kroz kvalifikacije, što znači da ne postoji nikakav kontinuitet, za razliku od timova sa kojima igramo", zabrinut je selektor.

Pešić je istakao da je Velika Britanija ozbiljan rival.

"Imaćemo tešku utakmicu. Oni su pobedili Tursku, protiv Letonije su izgubili u poslednjem minutu, a Letonija je igrala u kompletnom sastavu. Radi se o ekipi koju veoma respektujemo. Radimo na tome da se uigramo i nadamo se da će ovi momci biti zdravi i da će dati svoj maksimum", poručio je Pešić.

Selektor je na konferenciji za medije otkrio na koje igrače neće moći da računa u ovom kvalifikacionom prozoru.

"Španski klubovi nisu dozvolili svojim igračima, najverovatnije, nada postoji, ali najverovatnije Baskonija neće pustiti Marinkovića, Barselona Kalinića. Očekujemo da Micić dobije dozvolu, kao i Gudurić, Lučić i Jaramaz", kaže Pešić i otkriva da je Nemanja Nedović zamolio da propusti ovaj prozor jer još uvek nije potpuno spreman.

Selektor neće moći da računa ni na Balšu Koprivicu, koji se povredio, ali ni na igrače CSKA iz Moskve, Nikolu Milutinova i Dejana Davidovca, koje klub nije mogao da pusti zbog rasporeda takmičenja.

Povratak Anđušića Iako ga nije bilo ni na širem spisku za Evrobasket, Anđušić je prihvato poziv selektora da zaigra u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. "Različiti su kriterijumi, različiti su ukusi. Moj prvi zadatak i prvi posao je da vidim ko će biti pozvan, ko neće. Slušam šta drugi pričaju, interesuje me mišljenje ljudi kojima verujem i koji gledaju tu širu sliku koja se sastoji od puno detalja. Ne bih ulazio u to ko je zaslužio, ko nije. Ekipa koja je izabrana je po kriterijumima koje sam ja odredio. Anđušić je iskusan igrač, zato je sada tu. Dobar igrač, ranije je takođe igrao za reprezentaciju, ima ponovo šansu da svoj kvalitet i iskustvo pokaže. Zbog toga je tu. Ovo je prilika da se dokaže", objasnio je Pešić.

Pešić je poručio da će učiniti sve što je u njegovoj moći da reprezentacija ostvari cilj i izbori plasman na Mundobasket.

"Svaki uspeh reprezentacije ne mora da znači da košarka napreduje. Za svaki uspeh reprezentacije može da podigne interes zemlje, države i tako dalje, tako i naše. Uvek to govorim. Kod nas u Srbiji popularnost košarke se povećava iz godine u godinu, a potencijali se smanjuju. To je kontraproduktivno, to je disbalans. Zašto je to tako? Malo smo se smanjili. Kako bih rekao, klupska takmičenja dobijaju na značaju, reprezentativna prelaze u neke turnire. Želja svih navijača i nas koji smo u svemu tome direktni učesnici, ne postavlja se pitanje. Zbog toga smo i tu, da probamo da uradimo sve, koliko je u našoj moći da damo maksimum za Mundobasket, a onda i na Olimpijske igre. Zbog toga sam došao. Nisam došao da pravim karijeru niti da pišem novu knjigu. Moju knjigu sam odavno napisao, moja karijera odavno je napisana. Ovde sam došao zbog toga", poručio je selektor.

Tarlać o Andreju Stojakoviću

"Da, u vezi sam sa mojim najboljim prijateljem. Razgovaram sa njim od Andrejevog rođenja. Ne menja naše prijateljstvo ništa, ta odluka treba da dođe od deteta. Gde se oseća najbliže, najtoplije, kao što je došlo od Tristana. Trebalo je da prođe dug period, dok odluči, dok razmisli. Maksimum je učinjen. Da li će Peđa da bude taj koji će da preseče? Ne, to treba da dođe od deteta", rekao je direktor reprezentacije Dragan Tarlać.

Tarlać o Tristanu Vukčeviću

"Čeka se da napuni 21 godinu da može da igra za reprezentaciju. Skauting je proširen, mnoga deca su se rodila u inostranstvu i tamo su napravila prve košarkaške korake. To dovodi do činjenica da neko ko je na primer rođen u Švedskoj i onda otišao u Real ili Barselone, obavezao se po pravilima. Poput Tristana koji je potpisao dokument kojim se obavezuje da će nastupati za tu reprezentaciju do svoje 18. godine, odnosno 21. godine po novom. To su pravila FIBA, protiv toga ne možemo, to su dodatne prepreke. Tristan nije hteo da igra za Grčku, čeka strpljivo do svoje 21. godine. Stupiće novi pravilnik FIBA da igrač koji je imao pravo nastupa za reprezentaciju, takozvano košarkaško državljanstvo, do 23 godine neće moći da promeni. To je novo pravilo. Zato je važno da skauting bude u ranoj fazi prisutan, da se ta deca dovode i igraju već od kadetske reprezentacije, ako je to njihova želja. To je jedini način da oni koji su počeli u inostranstvu budu prisiljeni i da budu vezani za drugu reprezentaciju", rekao je Tarlać.

Veliki broj novinara ispratio je otvoreni trening reprezentacije Srbije u dvorani "Aleksandar Nikolić" nakon kog će selektor Svetislav Pešić održati konferenciju za medije.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić prvi put izlazi pred srpske medije nakon sramnog rezultata na Evropskom prvenstvu (13.00).

Nakon bruke u Berlinu selektor se nije vratio sa ekipom u Beograd, otišao je u Minhen i obratio se javnosti putem saopštenja i tako iskusno izbegao rafal nezgodnih pitanja, na koja će danas morati da da odgovore.

Povod današnjeg obraćanja selektora su kvalifikacije za Mundobasket.

Selektor će saopštiti informacije o igračima na koje računa na predstojećim mečevima protiv Velike Britanije i Turske.

Podsetimo, Pešić je prethodne nedelje objavio širi spisak igrača za mečeve kvalifikacija. Kandidati za tim Srbije u novembarskom kvalifikacionom "prozoru" su: Danilo Anđušić, Nemanja, Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Marko Jagodić-Кuridža, Ognjen Jaramaz, Marko Jeremić, Stefan Jović, Nikola Кalinić, Balša Koprivica, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije, Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Nemanja Nedović, Marko Pecarski, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Boriša Simanić, Nikola Topić, Uroš Trifunović i Aleksa Uskoković.

U petak 11. novembra i ponedeljak 14. novembra, muška "A" reprezentacija Srbije će igrati dve veoma važne utakmice u okviru kvalifikacija za odlazak na Svetsko prvenstvo 2023. Rivali Orlova biće Velika Britanija u Njukaslu 11.novembra, odnosno Turska, tri dana kasnije u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić".

