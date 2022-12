DONČIĆEVA UTAKMICA ŽIVOTA - 60 POENA I TRIPL-DABL! Nameran promašaj, pa koš za produžetak i ISPISIVANJE ISTORIJE NBA (VIDEO)

Maestralni Luka Dončić ispisao je istoriju NBA lige.

Košarkaši Dalasa savladali su nakon produžetka Njujork Nikse sa 126:121, a reprezentativac Slovenije meč je završio sa nestvarnih 60 poena, 21 skokom i 10 asistencija!

Postao je prvi igrač u istoriji lige koji je uspeo da upiše tripl-dabl sa 60+ poena, 20+ skokova i 10+ asistencija.

Međutim, to nije sve. Posebno spektakularan bio je način na koji je Luka doveo svoj tim do trijumfa. Naime, na četiri sekunde pre kraja regularnog dela, pri rezultatu 115:113, 23-godišnji as je namerno promašio slobodno bacanje, došao do lopte i na sekund pre kraja pogodio za produžetka.

U dodatnih pet minuta ubacio je još sedam poena i doneo trijumf Mavsima.

EVERY ANGLE of Luka's RIDICULOUS game-tying putback bucket 🎬😱 pic.twitter.com/zVJAAKVw19 — NBA (@NBA) December 28, 2022

Košarkaš Dalasa je pored nerealnih brojki imao i jako visoke procente šuta. Dončić je od 31 upućenog šuta pogodio 21 što je visokih 67 procenata. Bio je prilično siguran i sa linije za slobodna bacanja, ubacio je 16 od 22.

Dončić igra najbolju sezonu u karijeri. Trenutno je drugi strelac lige sa 33,6 postignutih poena po meču i jedan je od najozbiljnijih kandidata za prestižno MVP priznanje.

Njegov Dalas trenutno se nalazi na šestoj poziciji Zapadne konferencija, koja vodi direktno u plej-of NBA lige.

Kurir sport