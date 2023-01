ZVEZDA I PARTIZAN DOBIJAJU OGROMAN NOVAC! Aleksandar Vučić otkrio - tri ili četiri kluba u Evropi imaju takve pare od države!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji “Ćirilica” na “Happy” televiziji, u kojoj govori o važnim aktuelnim temama.

Između ostalog, predsednik Srbije dotakao se i finansijske pomoći koju su dobili košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan.

- Sebe smo doveli u situaciju da toliko veliki novac izdvajamo za košarkaške klubove Crvenu zvezdu i Partizan, da možda tri ili četiri košarkaška kluba u Evropi imaju takve pare od države, nije čudo što se bore za Fajnal-ejt. Od države je to ogroman novac. Samo hoću da kažem ljudima da to jaka država može da finansira, pri čemu je Zvezda tu po pitanju plaćanja poreza veoma korektna - rekao je Aleksandar Vučić.

Govorio je Vučić i o stadionima koji će se uskoro otvoriti.

- Sada krajem marta i u aprilu otvorićemo tri stadiona, tri lepotice - u Zaječaru, Loznici i Leskovcu. Kad krene 'Marakana' da se radi, da će Zvezda da igra na jednom ili dva stadiona, da li će da izabere da privuče navijače iz Republike Srpske ili će da privuče svoju najjaču bazu na jugu Srbije, na njima je da donose odluke. Partizan takođe, ako ikada budu doneli takvu odluku.

A što se tiče nacionalnog stadiona...

- Bio je predsednik UEFA Čeferin, razgovarali smo, tražio sam jedno od njega i neću reći njegov odgovor. To će biti jedan od najlepših stadiona u Evropi, sa 55 hiljada gledalaca, potpuno zeleni, u ekološkom stilu, biće to nešto izvanredno. Verujem da ćemo uspeti da napravimo sve bolje rezultate, kao što napredujemo u rukometu. Možemo da izgubimo od Nemačke gol razlike, ali Nemci su višestruki evropski prvaci. Bili smo mi nekad olimpijski šampioni, pa je Hrvatska sve preuzela, pa smo mi sve vreme bili ništa sem 2012. kad smo bili evropski vicešampioni. Ali dovedete Đironu, uložite, pa će rezultati da se vide. Nismo imali sreće na Evropskom prvenstvu u košarci, ali nadam se da ćemo imati na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, kao i na sledećem Evropskom prvenstvu, jer mislim da imamo ubedljivo najjaču ekipu. Kad je tu Nikola Jokić, pa još Bogdanović, sa sadašnjim Petruševim... To je reprezentacija kojoj malo ko može da se suprotstavi u Evropi, uz sve NBA igrače - dodao je predsednik Srbije.