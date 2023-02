ŽOC UTUČEN POSLE ISPADANJA IZ KUPA! Zna koji je RAZLOG PORAZA - Nismo bili preterano zainteresovani da igramo odbranu!

Posle čudesnog preokreta, košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan i obezbedili plasman u finale Kupa Radivoja Koraća.

Posle utakmice, medijima se najpre obratio Danilo Anđušić.

- Dobro veče svima, mislim da smo sami sebe pobedili. Otvorili smo utakmicu sjajno, pre svega u odbrani, baš onako kako smo želeli. Dozvolili smo mnogo lakih poena Zvezdi u trećoj četvrtini. Borili smo se, ali nedovljno izgleda. Sezona je duga, svima nam je teško i nije nam svejedno, ali sutra je novi dan i moramo da se okrenemo takmičenjima koja su ostala i da nastavimo sa našom igrom koju smo prikazivali u poslednjih mesec dana - rekao je Anđušić.

Trener Partizana, Željko Obradović, rekao je da je želja kod njegovih igrača postojala, ali potrebno je da tu želju imaju svih 40 minuta.

- Želim da čestitam Zvezdi na pobedi. Otvorili smo utakmici na izuzetan način, igrali smo dobro, ali smo krajem prvog poluvremena dozvoli Zvezdi da se vrati. Radili smo sve pogrešno u odnous na ono šta smo se dogovorili. Onda otvorimo drugo poluvreme košem i faulom, krivo mi jer jer znam koliku su želju imali igrači, ali ta želja mora da postoji svih 40 poena. Dešavalo se da se promaši polaganje, pa da rival trči i pogodi tri poena. To za ovakvu utakmicu nije moguće, rekao je Danilo da smo igrali bolju odbranu, ali i u napadu je bilo grešaka. Sigurno je na rezultat uticalo to što su naša dva igrača, Lidej i Egzum imali po četiri faula, morao sam da ih sačuvam. Desilo se da se i Lesor žali na povredu, bez ta tri igrača smo delovali drugačije. Još jednom mi je žao igrača, mislim da smo imali ogromnu želju, ali ta želja mora da bude prisutna 40 minuta - istakao je najtrofejniji evropski trener.

Željko Obradović govorio je o lošoj odbrani svog tima.

- Nismo bili preterano zainteresovani da igramo odbranu, to je nešto o čemu moramo da razmišljamo, ispred nas su dva takmičenja, imamo velike ambicije, treba to da se zaboravi, da se okrenemo na meč sa Fenerbahčeom i da vidimo zbog čega je odnos izgubljenih lopti takav. Ranije smo imali više ukradenih nego izgubljenih. Ja sam probao da pričam pred meč da može bilo kako da se postavi taktika i da probaš da utičeš na ekipu, ali ako nema te doze borbenosti, onda će rezultat uvek da bude ovakav.

Ponovo je trener crno-belih pričao o dešavanjima van parketa.

- Pa ja sam već rekao posle utakmice pre dva dana. Moj stav je poznat od prvog dana. Stalno ponavljam što se neki drugi ljudi ne javljaju i neće da pričaju o tome. Mogu samo da pozovem navijače Partizana, uvek ću biti protiv toga da se bilo kome ružno skandira, bacaju predmeti na parket. Ja samo to mogu da uradim, ne može jedan trener to da reši. Vi to vrlo dobro znate, mediji kojima je pero u rukama. Da li je bilo problema u Evroligi? Ne, a zašto ima problema kada se igra kod nas. To je pitanje koje treba da se da odgovor. Da li se neki akteri drugačije ponašaju? To se rešava na drugim nivoima. Mediji mogu to da pokrenu, da pišu ko podgreva atmosferu, to je vrlo dobro rečeno. Možemo da se pravimo da zviždućemo i da ne znamo o čemu se radi...

Kurir sport