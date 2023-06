OGLASIO SE DIREKTOR ABA LIGE: Evo šta je Vojinović poručio posle saopštenja Crvene zvezde

Košarka u regionu ne može bez bure, čak i kada se ne igraju utakmice.

Trzavice su nastale pri određivanju termina odigravanja finalnih serija u ABA i KLS.

KLS je objavio termine plej-ofa prvenstva Srbije, a nedugo zatim se oglasila Crvena zvezda koja je u saopštenju naglasila da će prvo igrati završnicu navionalnog šampionata, a tek posle toga, eventualno i završnicu regionalne lige.

Dva dana kasnije ABA liga je saoštila termine finalne serije, koji se poklapaju sa terminima plej-ofa u KLS. Odmah se ponovo oglasila Crvena zvezda koja je naglasila da neće igrati finalnu seriju ABA lige.

Milija Vojinović, direktor ABA lige, je u razgovoru za Sport klub naglasio da je kao i uvek spreman na dijalog, da se nada kompromisu, te da se nada da će šampion ABA lige biti dobijen na terenu i da će finalna serija biti kruna sezone.

"Nažalost, kao što je poznato, poklapanje termina ABA lige sa nacionalnim šampionatima nije ništa novo. Najbolji aktuelni primer je Cedevita Olimpija koja će između druge utakmice i majstorice polufinala sa Partizanom, odigrati dve utakmice finala plej-ofa slovenačkog šampionata. Klubovi iz Hrvatske cele sezone uporedo igraju domaći šampionat i ABA ligu, što jasno donosi velike izazove za kalendar. Ipak, sve te izazove, ali i izazove koji donose obaveze naših klubove u evropskim takmičenjima, rešavali smo i rešavamo kroz stalnu i intenzivnu komunikaciju, u interesu klubova i naravno interesa ABA lige. Ne bih sada ulazio u odluku organa KLS i zbog čega su, preko noći, promenili odluku da se plej-of igra pre, umesto kao što je prevashodno bilo odlučeno, posle završnice ABA lige. Ali, to je njihova interna odluka, koja nije komunicirana sa mnom, već sam za nju saznao iz medija. Bez obzira, u meni, kao sportskom direktoru ABA lige, zaduženom za kalendar, ukoliko se utakmice plej-ofa poklope na isti dan, sigurno će imati sagovornika u želji da nađemo najbolje moguće rešenje, u opštem interesu, štiteći integritet oba takmičenja. A, tu sigurno nema prostora za bili kakva uslovljavanja i jednostrane odluke. U svakom slučaju, bez obzira na stav Crvene zvezde nadam se da ćemo, kao i do sada, uspeti da nađemo najbolje rešenje i šampiona ABA lige dobijemo na terenu. Kao i da će finale, kao i što treba, biti kruna sezone. A, sa tim u vezi da sačekamo i odluku po pitanju drugog finaliste. Ono što je sigurno, kao i u svim slučajevima do sada štitiću integritet i interese ABA lige", poručio je Milija Vojinović.

