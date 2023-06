MARINA MALJKOVIĆ POSLE DEBAKLA SRBIJE: Teško je pričati kad izgubiš 40 razlike! VIDEO

Specijalni izveštač Kurira iz Ljubljane: Dejan Ignjatović

Srpske košarkašice završile su učešće na Evropskom prvenstvu u četvrtfinalu, pošto su izgubile od Belgije rezultatom 93:53.

Marina Maljković, selektorka reprezentacije Srbije razumljivo nije bila zadovoljna izdanjem svoje ekipe.

"Ništa, ekipa Belgije je veliki favorit i imaju najboju igračicu Evrope koja apsolutno dominira i potpuno zasluženo su došli do ove pobede i ovo je realnost. One su nas kao mi onda Slovačku pobedle i spustile na zemlju još u prvoj četvrtini i uz to imale 60% za tri poena, a mi sve promašili i teško je pričati o bilo čemu kada izgubiš 40 razlike. Čestitam Belgiji, jasno je zašto su glavni kandidati za zlato", rekla je Marina Maljković.

Srbiju sad čekaju borbe za plasman od 5 do 8 mesta i plasman na Olimpijske igre u Parizu sledeće godine.

"To se ne dovodi u pitanje, već naše stanje i videli smo već stanje Tine Krajišnik i Crvendakić koja je propustila prvi deo i to se vidi... Francuska ili Crna Gora nema tu ništa lakše ili teže biće preteško ma ko da bude i naravno da je ogroman cilj da izborimo barem kvalifikacije za Pariz", izjavila je Marina Maljković.

03:03 Marina Maljković posle debakla košarkašica

