"NEĆEMO SAD O TOME" Marina Maljković otvorila dušu posle poraza od Mađarske: Sada će malo bolje da se sluša ono što sam govorila!

U poslednjem meču grupe D Evropskog prvenstva u Ljubljani ženska košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Mađarske rezultatom 81:75, pa će izabranice Marine Maljković put do četvrtinala morati da traže preko baraža.

Znale su naše košarkašice im "igra" i poraz do četiri poena od Mađarske, ali uz uslov da Turska pobedi Slovačku. Međutim, sada će Srbija morati težim putem da izbori plasman u četvrfinale Evropskog prvenstva.

Nakon meča, utiske je sumirala selektorka naše reprezentacije, Marina Maljković.

- Pa naravno nema tu dileme i sada će malo bolje da se sluša ono što sam govorila i kada je najmanje trebalo igrali smo najlošije. Nedostatak je bio Tine Krajišnik koja je juče na treningu povredila zglob i nadam se da će se vratiti, a sa njihovim dominantnim centrima i pored toga se video jasan problem i to su svi videli. Imali smo strašne greške, faulove vodećih igračica i neodgovornost je ključna reč i mi nismo kategorija timova koja može da bude ono što sto ste vi navikli i to su više nego čudne stvari - rekla je Marina i potom dodala:

- Moramo da pogledamo realno i sada idemo na Veliku Britaniju koji su strašna ekipa sa dva tri sjajna igrača pa moramo da igramo mnogo drugačije da bi mogli da idemo na pobedu. Uz taj Tinin peh nismo uspeli da damo nešto više i onda su došli penali i neiskustvo i nismo zaslužili ovo i ako pobedimo Britaniju... Idemo napred. Zaslužili smo da igramo utakmicu, nismo zaslužili ovih 4 poena, 6 poena i ne trebaju nama kalkulacije i tako da sam skroz okej sa ovim bolnijim porazom i nadam se da će košarkašice svo to neiskustvo da pretvore u ogromnu nadljudsku borbenost jer to nam je potrebno", poručila je selektorka Marina Maljković.

Govorila je Marina i o poslednjem napadu.

"Pa nećemo sad o tome da li je bilo ovako ili onako i ne bih ja nikada napala igrača da li ej ona dodala ili nije dodala nije uopšte trebalo dotle da dođe i to je suština priče. Želeli smo pobedu, ali nismo sigurno hteli da izgubimo i kalkulišemo, mnogo bi lakše bilo da smo uspeli i jednostavno sve ono što smo rekli ranije, taj jnihov kvalitet i pogledajte kada su ušle izmene svaka igračica igra Evroligu ili Evrokup, a mi uđemo i pravimo grešku za greškom. Mi jesmo navikli ljude da pravimo čuda, a danas smo bili daleko i Mađarska je zaslužila i mi da imamo sistem kao oni i igračice u svim tim timovima Evrolige i na širem spisku da biram odakle dolaze igračice kao moj kolega tamo na klupi Mađarske, i da su sve one u Srbiji, ako štro su ove u Mađarskoj, teško bi nas oni pobedili danas ili ikad. To je istina koju govorim, znate da meni nikad nisu potrebna opravdanja za bilo koju situaciju. Izgubili smo, igrali smo loše.To je to. Ako uspemo da se skupimo i samo ludačkom borbenošću možemo nešto da uradimo. Odgovorno tvrdim.Tako je uvek bilo sa ovom reprezentacijom. S obzirom na smenu i na sve, probleme usput, Crvendakić nije tu bila dva dana, ipak je ona došla danas pravo na utakmicu, Tina se pobredila... Čuda nisu moguća svaki dan", rekla je selektorka Srbije.

