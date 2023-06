PARTIZAN NAPADA F4! Ostoja Mijailović najavio: Napravićemo ekipu za sam VRH! Panter prihvatio MANJU ponudu!

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o aktuelnostima u crno-belom taboru.

Partizan će kao osvajač ABA lige uz Crvenu zvezdu koja je dobila specijalnu pozivnicu predstavljati Srbiju i naredne sezone u Evroligi.

"Znali smo da ćemo igrati Evroligu jer se to takmičenje i ranije oglašavala po pitanju pobednika ABA lige, dakle, osvojili smo titulu i kao prvoplasirani ćemo je igrati i tako dodatno zaraditi najmanje 500.00 evra koliko smo prošle godine morali da platimo specijalnu pozivnicu. Sada nemamo taj izdatak i to nam znači za budžet. Pola miliona evra više u kasi nije mala stvar. Velika je stvar i što će Crvena zvezda sa vajld kardom igrati sledeće sezone. To je velika stvar za Srbiju, našu košarku i za Jadransku ligu, da kao jedna od najjačih na svetu, ima dva predstavnika u elitnom takmičenju. Zaista sam srećan zbog Partizana, pre svega, i što naša država ima dva predstavnika u Evroligi", rekao je Mijailović za "Sport Klub".

Nakon silnih spekulacija Kevin Panter će pomalo iznenađujuće i naredne sezone biti kapiten Partizana

"Danima smo vredno radili na tome. Bili smo svesni da će na Pantera, kao MVP ABA lige i jednog od najboljih igrača u Evropi na toj poziciji, biti velikih napada. Želim da mu se zahvalim što je prihvatio Partizanovu nešto nižu ponudu od one koju je imao od Barselone. Dali smo sve od sebe. Danima smo pregovarali i radili na tome da zadržimo kapitena kao ključnu kariku u našoj ekipi. Za nas je velika stvar da sačuvamo kostur tima koji je napravio čudo posle deset godina posta u ABA ligi i osam godina neigranja u Evroligi. Bilo nam je važno da zadržimo, pre svega, takvog čoveka, a ne samo igrača koiji je zove Kevin Panter. Za nas je od velike važnosti i što smo uspeli da sačuvamo lidera ekipe koga je želela cela Evropa. U isto vreme i Partizan je pokazao ambicije za narednu sezonu i da želi da se takmiči za najviše ciljeve", jasan je Mijailović.

foto: Starsport

Upitan je i za Dantea Egzuma.

"Ne želim da pričam o igračima koji nisu pod ugovorom. Mi ćemo raditi na tome da zadržimo sve igrače koji nam se dopadaju, a Egzum je jedan od igrača koji je pokazao karakter i da zaslužuje da nosi crno-beli dres. Nije Dante jedini igrač koga želimo da zadržimo u klubu. Javnost treba da bude svesna da je našim košarkašima skočila cena čak i po dva, tri puta. Zato sam i pre dve godine pričao da je igračima koji imaju problem u datom momentu i nalaze se u blagom padu, da je dobra investicija da potpišu ugovor sa Partizanom za nešto manji novac jer pred našom publikom, koja je najbolja na svetu, i sa najboljim trenerom u Evropi, igračima skače cena. Bio sam potpuno u pravu. Ponavljam, daćemo sve od sebe da zadržimo što više igrača koji su pokazali karakter i da vole ovaj klub", istakao je Mijailović.

foto: Nenad Kostić

Otkrio je i kakve su ambicije kluba za narednu sezonu.

"Najotvorenije ću da vam kažem – naš cilj će sledeće sezone biti Fajnal-for Evrolige. Napravićemo takvu ekipu. Ono što je vrlo važno je da nam navijači pruže maksimalnu podršku sa posetama na utakmicama, a to automatski znači više novca u kasi kroz kupovinu sezonskih i dnevnih ulaznica. Moramo svi zajedno da damo više ako želimo više. Svi pratimo i šta rade ekipe po Evropi. Panatinaikos je pokazao veliku ambiciju, Monako dovodi velika pojačanja, Real i Barselona su uvek glavni favoriti… Očekuje nas velika borba, mnogo je ambicioznih timova, a promenom formata takmičenja omogućeno je da se deset timova bori za plasman na završni turnir. Takmičenje će biti interesantnije. Nama puna dvorana mnogo prihoda donosi, svi plaćaju ulaznice, koje nisu tako jeftine, i novi ovaj format takmičenja Partizanu i te kako odgovara. Pokazali smo i ove sezone koje su naše ambicije i da smo jedan od važnijih klubova u Evroligi kada su u pitanju ambicije", zaključio je Mijailović.

