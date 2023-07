LUKA DONČIĆ - KAPITEN SLOVENIJE: Srećan sam što sam ovde, bilo je naporno leto! Cilj je uvek isti - napad na šampionsku titulu!

Slovenački reprezentativac i košarkaš Dalasa Luka Dončić oglasio se po dolasku na pripreme sa nacionalnim timom.

Košarkaši Slovenije odradili su uvodni deo priprema pred predstojeći Mundobasket u Japanu, Indoneziji i na Filipinima, a prvu fazu priprema završila je pobedom nad Kinom 75:73 i ekipa se preselila u Ljubljanu gde nastavlja da trenira.

Njima se u glavnom gradu Sovenije priključio i Luka kojem je ukazana čast da predvodi ovaj tim na Mundobasketu.

"Srećan sam što sam ovde, bilo je naporno leto. Čeka nas mnogo utakmica i mnogo treninga i radujem se tome, ne mogu da dočekam zapravo jer nisam igrao od desetog aprila. Moj cilj je uvek isti, napadamo šampionsku titulu, cilj je da budemo šampioni sveta. Videćemo šta će se dogoditi, ali to meni je to uvek cilj. Osećam se dosta bolje i to se vidi, čestitke Anžeu Mačeku, kondicionom treneru, on me je "naterao" na to", objasnio je Dončić za slovenački Sportklub.

foto: Profimedia

Pošto nema Eda Murića, Dončić će biti kapiten Slovenije.

"Velika čast je biti kapiten, doneli smo ovu odluku igrači i treneri zajedno i zaista sam počastvovan, veliki momenat. Nije mi to nova uloga kao što nije ni u Dalasu. Ne znam kako da se spremim za to, nekako dođe prirodno, ne može da se nauči jer to ili imaš ili nemaš", objašnjava slovenački reprezentativac.

"Dvojica velikih igrača, a znamo da je Dragić igrao svake godine i doneo nam titulu šampiona Evrope 2017. godine, a Edo Murić je bio kapiten. Najbolji momak u svlačionici i biće teško da ih zamenimo", rekao je Dončić.

(Kurir sport)