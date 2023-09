VRHUNSKI DOČEK KOŠARKAŠA U ČAČKU: Svi su slavili uspeh heroja iz Manile, ALEKSA SE PROBIJAO KROZ NEPREGLEDNU MASU

A nakon spektakularnog dočeka koji je vicešampionima sveta u košarci priredio Beograd, i Čačak je svoje heroje iz Manile - plejmejkera reprezentacije Aleksu Avramovića, pomoćnog trenera Marka Marinovića i kondicionog trenera Feđu Sretenovića, dočekao juče kako i dolikuje.

A kako je to izgledalo pogledajte u videu:

01:15 Vrhunski doček košarkaša u Čačku

Nakon spektakularnog dočeka koji su priredili vicešampionima sveta u košarci u Beogradu, i Čačak je svoje heroje iz Manile, playmakera reprezentacije Aleksu Avramovića, pomoćnog trenera Marka Marinovića i kondicionog trenera Feđu Stojanovića, dočekao juče onako kako i dolikuje. Minibus navijača Alekse Avramovića izazvao je neviđenu euforiju u svom rodnom gradu.

Gotovo 20 minuta Avramović se sa trenerima Markom Marinovićem i Feđom Stojanovićem probijao kroz masu građana okupljenih na glavnom trgu. Na kraju je uspeo da dođe do bine i obrati se:

"Stvarno smo u Manili na Filipinima i sve one nedelje dali 1000% naših mogućnosti, u nadi da ćemo vas ujediniti i u nadi da ćemo doneti Srbima nešto veliko, kao što su Olimpijske igre ili eventualna medalja. Vratili smo se sa srebrom i to je ono za što se živi, za što svako dete koje počne da trenira košarku, to je ono čemu svako dete kad počne da trenira košarku sanja, to je da jednog dana obraduje svoj narod. Bogu hvala, uspeo sam u tome. Mi smo svi uspeli u tome. Hvala vam puno. Ovo su trenuci koje ću pamtiti ceo svoj život."

Nakon druženja sa okupljenim sugrađanima, Čačanska trojka iz Manile imala je svečani prijem kod gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića, dok su na trgu mladi Čačani uz muziku nastavili da slave uspeh svojih idola.

Kurir.rs

