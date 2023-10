SRPSKOG TRENERA RAZAPINJU U TURSKOJ! Alimpijević izjavom podigao VELIKU PRAŠINU, napadaju ga sa svih strana!

Mladi košarkaški stručnjak Dušan Alimpijević našao se na žestokom udaru kritika u Turskoj zbog jednog intervjua u kom je kritikovao pravilo o broju stranaca.

Trener Bešiktaša je nedavno u razgovoru za "Eurohoops" rekao da bi trebalo dozvoliti veći broj stranaca u turskoj ligi jer bi to poboljašalo kvalitet takmičenja i pomoglo domaćim igračima koji nemaju radnu etiku.

Udruženje profesionalnih košarkaša Turske tim povodom izdalo je saopštenje u kom je osudilo srpskog trenera.

"Razočaravajuće je i neprihvatljivo za nas. Košarka je timska igra u kojoj se lokalni i strani igrači takmiče zajedno. Svaki akter u sportu zna dobre ili loše primere koji se mogu navesti. Tokom rada u našoj zemlji u poslednjih nekoliko godina ostvario je ozbiljne uspehe uz doprinos domaćih sportista. Pitamo se zašto trener koji je dobio priznanje javnosti i mnogih sportista rizikuje da izgubi svaku simpatiju generalizujući priču o radnoj etici". Očekujemo da svi sportisti budu tretirani jednako i pošteno, bez obzira da li su strani ili domaći", ističu u saopštenu i dodaju:

"Bez obzira na to da li je lokalac ili stranac, to se reflektuje pozitivno na parketu. Čak i lokalni sportista kojeg je trenirao prošle godine dobio je poziv iz NBA lige ovog leta. Ne možemo da razumemo kako trener koji se lično uverio u sve to ignoriše, optužuje i targetira sve lokalne sportiste, posebno one koje je on trenirao prethodnih godina".

Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet maçında Kyle Allman'ın maç kazandıran üçlüğü ve sonrasında Yakup Sekizkök ile Dusan Alimpijevic arasında yaşananlar. 👀 pic.twitter.com/qWzfDjKiYV — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 1, 2023

Podsetimo, nakon poraza od Darušafake na startu prvenstva Alimpijević je ušao u klinč sa trenerom Jakupom Sekiskokom, koji je takođe opleo po srpskom stručnaku zbog spornog intervjua.

"Pre nego što sam krenuo na utakmicu, pročitao sam izjave Dušana Alimpijevića o turskim igračima i nažalost, bio sam vrlo tužan. Nije na mestu da strani trener u našoj zemlji kritikuje više od 400 igrača koji igraju u profesionalnim ligama na nivou BSL, TBL i TB2L. Ne bi bilo ispravno stavljati sve u isti koš. Ako ima problem sa svojim igračima, može ga objasniti tako što će ih imenovati. Osim toga, ne sme na ovaj način vređati turske igrače", kazao je trener Darušafake.

Šta je rekao Alimpijević? U intervjuu koji je podigao buru u Turskoj Alimpijević je istakao da bi veći broj stranaca značajno podigao kvalitet lige i pozitivno uticao na razvoj domaćih igrača. "Uvek kažem svojim igračima: samo gladni vukovi idu u lov. Mislim da je glavni problem što ti igrači nisu dovoljno gladni. Ja sam u Denizliju, ako ovde bude problema ići ću u Petkim. Posle mogu u Turk Telekom. Ako tamo budem imao dobru sezonu, možda ću u Fenerbahče na godinu dana. Onda pomisle - idem u Galatasaraj, Bešiktaš ili tako nešto. Nastavljaju da idu u krug", rekao je Alimpijević. On je istakao da bi domaće igrače veći broj stranaca naterao da se bore više i jače za ugovore i svoj status u ekipi. "Radna etika je loša. Ne govorim konkretno o igračima u mom timu, zadovoljan sam njihvim zalaganjem, radnom etikom i ponašanjem. Da znam da svaki klub u Turskoj ima takve igrače, imati petoricu stranaca ne bi bio problem. Ali, radim ovde četiri godine i pričao sam sa drugim kolegama koji se žale na istu stvar", rekao je srpski trener.

